Барнаульская мэрия вырвала контракт на строительство детсада у новосибирцев и отдала «Селфу»

Скандальный детсад
Детский сад на 275 мест на С. Ускова, 29 начинали возводить в октябре 2018 года. Однако забравший контракт новосибирский подрядчик «БраНс» не справился с задачей: сейчас, по оценкам специалистов, построено только 95% нулевого цикла.
В связи с ненадлежащим исполнением обязательств контракт с подрядчиком расторгли, пишет мэрия. На повторных торгах новосибирец опять победил, но его кандидатуру не утвердила комиссия. Контракт достался местному предпринимателю — компании «Селф», которая возводит рядом общеобразовательную школу и также заявлялась на аукцион.
Алекандр Жокин, главный инженер компании «Селф», сообщил, что со следующей недели начнет строить первый этаж детсада, а также благоустройство территории к окончанию срока строительства — январю 2020 года.
Франк засучил рукава
Вячеслав Франк подчеркнул, что у нового подрядчика на работу осталось только полгода. Чтобы объект успели достроить, мэрия собирается помогать во взаимодействии со смежниками, например, по поставке железобетона, и в решении других возникающих проблем.
Чиновники признают, что отведенные для работы сроки критично малы. На ревизию строительства детсада Франк пригласил Марину Понкрашеву, члена ОНФ в Алтайском крае. Она рассказала, что этот детсад и сотни других образовательных учреждений России финансируется по нацпроекту «Демография». При этом на один объект отводят 12 месяцев, а надо минимум 18.
Марина Понкрашева,
член ОНФ в Алтайском крае:
В соответствии с соглашением между Правительством РФ и правительством региона в случае, если сроки по строительству в рамках нацпроекта муниципалитетом затягиваются, предусмотренные средства изымаются в полном объеме. Это момент, на наш взгляд, абсолютно недопустим.
Региональное отделение ОНФ выходит на федеральный уровень с предложением пересмотреть сложившуюся ситуацию.
Кроме того, массовое строительство соцобъектов по нацпроекту «Демография» пришелся на переход Алтайского края на новую систему ценнобразования для госстроек. Напомним, что отказ от региональных коэффициентов в пользу федеральных сократил сметную стоимость. Соцобъекты оказались критично убыточны для подрядчиков, поэтому ряд контрактов сорвались.
Краевой минстрой обещает, что проблема разрешится уже в этом году.