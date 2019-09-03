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3 сентября 15°C

Барнаульская мэрия вырвала контракт на строительство детсада у новосибирцев и отдала «Селфу»

Компания «Селф» Нодара Шонии продолжит строить детский сад в квартале 2006а, который начинала новосибирская компания «БраНс». На объекте уже побывал и.о. главы администрации Барнаула Вячеслав Франк, который продемонстрировала намерение бороться за финансирование соцобъектов по нацпрограммам, пишет официальный сайт мэрии.

Вячеслав Франк на строительстве детсада в квартале 2006а.
Вячеслав Франк на строительстве детсада в квартале 2006а.
barnaul.org

Скандальный детсад

Детский сад на 275 мест на С. Ускова, 29 начинали возводить в октябре 2018 года. Однако забравший контракт новосибирский подрядчик «БраНс» не справился с задачей: сейчас, по оценкам специалистов, построено только 95% нулевого цикла.

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств контракт с подрядчиком расторгли, пишет мэрия. На повторных торгах новосибирец опять победил, но его кандидатуру не утвердила комиссия. Контракт достался местному предпринимателю — компании «Селф», которая возводит рядом общеобразовательную школу и также заявлялась на аукцион.

Алекандр Жокин, главный инженер компании «Селф», сообщил, что со следующей недели начнет строить первый этаж детсада, а также благоустройство территории к окончанию срока строительства — январю 2020 года.

Франк засучил рукава

Вячеслав Франк подчеркнул, что у нового подрядчика на работу осталось только полгода. Чтобы объект успели достроить, мэрия собирается помогать во взаимодействии со смежниками, например, по поставке железобетона, и в решении других возникающих проблем.

Чиновники признают, что отведенные для работы сроки критично малы. На ревизию строительства детсада Франк пригласил Марину Понкрашеву, члена ОНФ в Алтайском крае. Она рассказала, что этот детсад и сотни других образовательных учреждений России финансируется по нацпроекту «Демография». При этом на один объект отводят 12 месяцев, а надо минимум 18.

Вячеслав Франк на строительстве детсада в квартале 2006а.
Вячеслав Франк на строительстве детсада в квартале 2006а.
barnaul.org

Марина Понкрашева,
член ОНФ в Алтайском крае:

В соответствии с соглашением между Правительством РФ и правительством региона в случае, если сроки по строительству в рамках нацпроекта муниципалитетом затягиваются, предусмотренные средства изымаются в полном объеме. Это момент, на наш взгляд, абсолютно недопустим.

Региональное отделение ОНФ выходит на федеральный уровень с предложением пересмотреть сложившуюся ситуацию.

Кроме того, массовое строительство соцобъектов по нацпроекту «Демография» пришелся на переход Алтайского края на новую систему ценнобразования для госстроек. Напомним, что отказ от региональных коэффициентов в пользу федеральных сократил сметную стоимость. Соцобъекты оказались критично убыточны для подрядчиков, поэтому ряд контрактов сорвались.

Краевой минстрой обещает, что проблема разрешится уже в этом году.

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