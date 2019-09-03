Барнаульская мэрия вырвала контракт на строительство детсада у новосибирцев и отдала «Селфу»

Компания «Селф» Нодара Шонии продолжит строить детский сад в квартале 2006а, который начинала новосибирская компания «БраНс». На объекте уже побывал и.о. главы администрации Барнаула Вячеслав Франк, который продемонстрировала намерение бороться за финансирование соцобъектов по нацпрограммам, пишет официальный сайт мэрии .

Скандальный детсад

Детский сад на 275 мест на С. Ускова, 29 начинали возводить в октябре 2018 года. Однако забравший контракт новосибирский подрядчик «БраНс» не справился с задачей: сейчас, по оценкам специалистов, построено только 95% нулевого цикла.

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств контракт с подрядчиком расторгли, пишет мэрия. На повторных торгах новосибирец опять победил, но его кандидатуру не утвердила комиссия. Контракт достался местному предпринимателю — компании «Селф», которая возводит рядом общеобразовательную школу и также заявлялась на аукцион.

Алекандр Жокин, главный инженер компании «Селф», сообщил, что со следующей недели начнет строить первый этаж детсада, а также благоустройство территории к окончанию срока строительства — январю 2020 года.

Франк засучил рукава

Вячеслав Франк подчеркнул, что у нового подрядчика на работу осталось только полгода. Чтобы объект успели достроить, мэрия собирается помогать во взаимодействии со смежниками, например, по поставке железобетона, и в решении других возникающих проблем.

Чиновники признают, что отведенные для работы сроки критично малы. На ревизию строительства детсада Франк пригласил Марину Понкрашеву, члена ОНФ в Алтайском крае. Она рассказала, что этот детсад и сотни других образовательных учреждений России финансируется по нацпроекту «Демография». При этом на один объект отводят 12 месяцев, а надо минимум 18.

Вячеслав Франк на строительстве детсада в квартале 2006а. barnaul.org

Марина Понкрашева,

член ОНФ в Алтайском крае:

В соответствии с соглашением между Правительством РФ и правительством региона в случае, если сроки по строительству в рамках нацпроекта муниципалитетом затягиваются, предусмотренные средства изымаются в полном объеме. Это момент, на наш взгляд, абсолютно недопустим.

Региональное отделение ОНФ выходит на федеральный уровень с предложением пересмотреть сложившуюся ситуацию.

Кроме того, массовое строительство соцобъектов по нацпроекту «Демография» пришелся на переход Алтайского края на новую систему ценнобразования для госстроек. Напомним, что отказ от региональных коэффициентов в пользу федеральных сократил сметную стоимость. Соцобъекты оказались критично убыточны для подрядчиков, поэтому ряд контрактов сорвались.

Краевой минстрой обещает, что проблема разрешится уже в этом году.