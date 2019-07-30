На те же грабли: детсад в Барнауле будет достраивать компания, что «завалила» его строительство

Новосибирская компания «БраНс», с которой мэрия Барнаула расторгла контракт на строительство детсада из-за срыва всех сроков, выиграла аукцион на этот же объект. По новым условиям подрядчик должен ввести его не позднее 20 января 2020 года. Но, говорят строители, это трудновыполнимая задача.

Почему расторгли прежний контракт?

Новосибирская компания «БраНс» была подрядчиком на строительство детского сада в новом квартале Барнаула 2006а (ул. Сергея Ускова, 29). По данным паспорта объекта, работы начались в октябре 2018 года. По контракту полностью готовый детсад, вплоть до заправленных кроватей и высаженных кустов, должны были сдать уже в конце 2019 года.

Как пояснили altapress.ru в администрации Барнаула, управление единого заказчика в сфере капитального строительства города в одностороннем порядке расторгло контракт «в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком СК „БраНс“ своих обязательств». На словах сотрудники администрации пояснили: застройщик сорвал сроки строительства.

В официальном ответе сказано, что «БраНс» находился на нулевом этапе работ, освоив 7,8 млн рублей. На стройплощадке видны только фундаментные блоки.

Детский сад в квартале 2006а. altapress.ru

Почему возникла проблема?

Роман Подольский, руководитель компании «БраНс» отказался комментировать ситуацию, пояснив только, что с администрацией Барнаула возникли разногласия по срокам строительства детсада.

Но у проблемы есть глобальная причина: местные застройщики отказались участвовать в этом аукционе. Они заявили, что стоимость проекта чересчур занижена. Напомним, в крае изменились принципы ценообразования для объектов по госзаказу. Смета опирается на федеральные коэффициенты, не учитывающие местную специфику.

По оценкам Александра Мишустина, председателя правления Союза строителей Алтайского края, такой детсад можно построить минимум за 140 млн рублей. Мэрия предложила 123 млн рублей и крайне сжатые сроки работ.

Разрешилась ли ситуация?

На повторных торгах стоимость контракта на строительство детсада на 280 мест в квартале 2006а повысили до 132 млн рублей. По новым условиям сдать его должны 20 января 2020 года.

Детский сад в квартале 2006а. altapress.ru

На аукцион в последний момент заявилась местная компания «Селф» Нодара Шонии, который строит по соседству школу. И вновь «БраНс». Он предложил достроить барнаульский детсад за 130,8 млн рублей.

Два источника altapress.ru подтвердили, что победил новосибирец. Сейчас его заявка рассматривается комиссией, и не исключен положительный результат. Причина в том, что он формально не попал в реестр недобросовестных исполнителей, потому что суд еще не успел вынести соответствующие решения.

Барнаульские строители скептически относятся к условиям нового контракта. Александр Мишустин подчеркивает: на площадку еще даже не заведены коммуникации. Между тем, на интенсивные строительные работы осталось только два месяца — август и сентябрь.

«Даже если за этот период застройщик успеет построить коробку здания и в холод заняться отделкой, то построить дорожки, прогулочные веранды и в целом сделать благоустройство территории зимой невозможно», — говорит Мишустин.

Неисполнение контракта чревато для застройщика судебными разбирательствами, а также перспективой попасть в список недобросовестных подрядчиков и лишиться возможности участвовать в других аукционах. С другой стороны, если мэрия не успеет освоить деньги в заявленные сроки, их придется вернуть в федеральный бюджет.

Где еще построят детсады в Барнауле?

Детский сад на С. Ускова , 38. Конец июля 2019 года. skyscrapercity.com

Напомним, что в рамках Десятилетия детства в РФ, утвержденного указом Владимира Путина, к 2020 году в Барнауле должны построить пять детсадов: в кварталах 2006а (улица Ускова, 29), 2009а (улица Ускова, 38), 2011 (улица Взлетная, 54), 2023 (проезд Южный Власихинский, 40), а также в селе Власиха (улица Первомайская, 57).

Подрядные организации начали строительство зданий в конце 2018 года. Ввести объекты в эксплуатацию планируют в декабре 2019 года.

Что известно о компании «БраНс»

Зарегистрирована в феврале 2014 года, но, по данным сайта, компании работает с 1998-го. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Строит жилые дома и общественные здания. На сайте размещена информация примерно о 30 построенных объектах. Роман Подольский является директором и владельцем «БраНс».