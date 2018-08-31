Барнаульские депутаты втрое повысили ставки налога на землю для фальшивых недостроев

Депутаты Барнаульской гордумы 31 августа в три раза увеличили налог на землю для владельцев участков, которые в течение трех и более лет не оформляют право собственности на построенные на них жилые дома. Так народные избранники рассчитывают простимулировать владельцев недостроев регистрировать жилье и навести порядок к земельных отношениях.

Стимул для домовладельцев

Федеральные власти много лет ищут способ, как обложить налогом на имущество владельцев фальшивых недостроев. Это люди, которые, купив участок и построив на нем жилой дом, не торопятся регистрировать право собственности, тем самым уходя от уплаты налога на имущество.

На федеральном уровне вопрос этот пока не решен. Тем временем барнаульские депутаты решили простимулировать владельцев недостроев, втрое увеличив для них налог на землю.

После регистрации права собственности на дом налог на землю вернется к прежней ставке, пояснил депутат БГД Юрий Ряполов. Решение распространяется только на тех, кто купил участки до 1 января 2015 года — после этой даты граждане приобретают участки в аренду на конкурсной основе.

Новые и старые ставки

Сегодня владельцы участков под жилыми домами платят налог на землю в 0,1% от кадастровой стоимости. В деньгах это от 200 рублей до 2 тыс., пояснила Надежда Тиньгаева, председатель комитета по финансам, налогам и кредитной политике мэрии.

Теперь же те, кто не оформили право на свой индивидуальный жилой дом, до момента оформления будут платить 0,3% — то есть втрое больше, чем раньше. А после это — снова 0,1%.

При этом депутаты учли, что в некоторых случаях люди приобретают участки (купленные до 1 января 2015 года) у частных лиц, на которых не построено (или не достроено) жилье. По решению депутатов, в этом случае повышенная ставка налога на землю будет применяться по истечение трех лет после покупки.

Надежда Тиньгаева,

председатель комитета по финансам , налогам и кредитной политике Барнаула:

Таким образом мы предоставим возможность новым собственникам осуществить строительство жилья за три года и его оформить.

Важный вопрос

Вопрос этот для Барнаула весьма актуальный: здесь выявили 769 участков (купленных до 1 января 2015 года) с незарегистрированным или вообще не построенным жильем. Первых в этом списке большинство, пояснила Надежда Тиньгаева.

Таким образом повышенный земельный налог будут платить более 700 частных владельцев участков, купленных для индивидуального жилищного строительства. Но 769 — это лишь то, что выявлено. «В реальности, думаю, их больше», — полагает депутат Оксана Молодых («СР»).

Депутат БГД Вячеслав Перерядов («ЕР») сказал, что решение принято, чтобы навести порядок в земельных отношениях, добропорядочные граждане от этого не пострадают. Его коллега Евгений Носенко добавил, что существует запрос на социальную справедливость, и решение депутатов его удовлетворяет.

Между тем, зарегистрировав дом, его владелец должен будет со временем платить налог на имущество — это произойдет, когда край перейдет на исчисление налога из кадастровой оценке, пояснила Оксана Молодых.

Напомним, в прошлом году владельцам ряда индивидуальных домов в Барнауле пришли квитанции на уплату огромных сумм: в Бельмесево — 27 тыс., в Лебяжьем — 96 тыс.

В связи с этим один из собеседников altapress.ru не исключил, что повышение земельного налога даже в три раза не заставит владельцев регистрировать недвижимость там, где предъявленные ФНС суммы налога на имущество весьма высоки. Но хотя бы удастся пополнить бюджет за счет более высокой ставки земельного налога.

Земельный налог по новой ставке будет исчисляться с 1 января 2019 года.