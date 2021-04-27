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Недвижимость

Новостройки в Алтайском крае попали в список самых доступных в России

Новостройки Барнаула и Бийска попали в список самых дешевых, пишет «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на аналитиков премии Urban Awards.

Вид на Барнаул. Центр. Новостройки.
Вид на Барнаул. Центр. Новостройки.
Дмитрий Лямзин.

Самое дешевое строящееся жилье, по версии авторов рейтинга, представлено в Алтайском крае.

Например, в Бийске можно купить студии за 1,2 млн рублей (ЖК «Согренная, 21»), в Барнауле (ЖК «Четыре монтажника» и «Озон») — за 1,6 млн рублей.

Отмечается, что возведением этих доступных по цене объектов занимается один и тот же застройщик.

«При этом в российских городах по другую сторону от Урала новостроек дешевле бийских нет, а значит, их можно считать самыми дешевыми в стране», — сообщает портал недвижимости.

В Кемерове, к примеру, студию предлагают за 1,4 млн рублей, в Новосибирске за 1,3 млн.

Наиболее высокая цена обнаружилась во Владивостоке. Жилье площадью 252 кв. м продают за 68,2 млн рублей.

На втором месте — ЖК Richmond Residence в Новосибирске. Там за 43 млн рублей продают двухуровневую квартиру площадью 250 кв. м.

Ранее сообщалось, что жилищное строительство в Алтайском крае идет на спад.

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