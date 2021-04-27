Новостройки в Алтайском крае попали в список самых доступных в России

Новостройки Барнаула и Бийска попали в список самых дешевых, пишет «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на аналитиков премии Urban Awards.

Самое дешевое строящееся жилье, по версии авторов рейтинга, представлено в Алтайском крае.

Например, в Бийске можно купить студии за 1,2 млн рублей (ЖК «Согренная, 21»), в Барнауле (ЖК «Четыре монтажника» и «Озон») — за 1,6 млн рублей.

Отмечается, что возведением этих доступных по цене объектов занимается один и тот же застройщик.

«При этом в российских городах по другую сторону от Урала новостроек дешевле бийских нет, а значит, их можно считать самыми дешевыми в стране», — сообщает портал недвижимости.

В Кемерове, к примеру, студию предлагают за 1,4 млн рублей, в Новосибирске за 1,3 млн.

Наиболее высокая цена обнаружилась во Владивостоке. Жилье площадью 252 кв. м продают за 68,2 млн рублей.

На втором месте — ЖК Richmond Residence в Новосибирске. Там за 43 млн рублей продают двухуровневую квартиру площадью 250 кв. м.

Ранее сообщалось, что жилищное строительство в Алтайском крае идет на спад.