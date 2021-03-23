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Недвижимость
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Жилищное строительство в Алтайском крае идет на спад

530 новых квартир удалось построить в Алтайском крае за февраль. Об этом говорится в данных Алтайкрайстата. По сравнению с 2020 годом, жилищное строительство в Алтайском крае сдает позиции.

Строительство. Строительный кран.
Строительство. Строительный кран.
altapress.ru

В январе-феврале 2021 года предприятия, организации и индивидуальные застройщики построили 741 новую квартиру общей площадью 76,9 тыс. кв. метров, что на 35,9% меньше, чем за первые два месяцы 2020 года.

Ранее сообщалось, что в январе в крае появилось 211 новых квартир площадью 18,4 ты. кв. м (на 55,9% меньше, чем в январе 2020 года).

В соседней Республике Алтай в 2021 году построили 264 квартиры общей площадью 24,4 тыс. кв. метров, что на 86,8% больше января-февраля 2020 года.

Как уже писал altapress.ru, Алтайский край попал в список регионов, где наблюдается дефицит новостроек. В феврале спрос многократно превысил объем предложения.

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