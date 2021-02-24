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Недвижимость

В Алтайском крае за месяц вдвое сократился объем строительства жилья

В январе в Алтайском крае построили 211 новых квартир площадью 18,4 ты. кв. м. Это на 55,9% меньше, чем в январе 2020 года, сообщил Алтайкрайстат.

Строительство. Строительный кран.
Строительство. Строительный кран.
altapress.ru

Индивидуальные застройщики ввели 12,3 тыс. кв. метров жилых домов (66,9% от общего ввода по региону) — это на 28,8% меньше уровня соответствующего периода прошлого года.

В 15 районах и трех городах края ввод жилья увеличился, говорится в данных статистики.

Жилищное строительство в Алтайском крае, январь 2021 год.
Жилищное строительство в Алтайском крае, январь 2021 год.
akstat.gks.ru

Наибольшие темпы в Залесовском районе, где построили жилья в 2,9 раза больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что на строительство высотных жилых домов в Барнауле в 2020 году выдали всего 21 разрешение. В 2019 году их было 25, что считалось рекордно низким количеством.

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