В Алтайском крае за месяц вдвое сократился объем строительства жилья

Индивидуальные застройщики ввели 12,3 тыс. кв. метров жилых домов (66,9% от общего ввода по региону) — это на 28,8% меньше уровня соответствующего периода прошлого года.
В 15 районах и трех городах края ввод жилья увеличился, говорится в данных статистики.
Жилищное строительство в Алтайском крае, январь 2021 год.
akstat.gks.ru
Наибольшие темпы в Залесовском районе, где построили жилья в 2,9 раза больше, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что на строительство высотных жилых домов в Барнауле в 2020 году выдали всего 21 разрешение. В 2019 году их было 25, что считалось рекордно низким количеством.