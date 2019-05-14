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Недвижимость

Барнаульские «однушки» попали в топ-5 самых дорогих в Сибири

Самая дорогая однокомнатная квартира Барнаула по версии портала недвижимости ЦИАН стоит 6 млн рублей. Дороже продаются только «однушки» Новосибирска, выяснили эксперты.

Квартира. Гостиная.
Квартира. Гостиная.
СС0

ЦИАН составил рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир Сибири в домах, которые только строят или сдали не раньше, чем 5 лет назад.

  • 1 место — Новосибирск, 7,02 млн рублей 68 кв. м.
  • 2 место — Барнаул, 6 млн рублей 80 кв. м.
  • 3 место — Кемерово, 4,08 млн рублей 68 кв. м.
  • 4 место — Иркутск, 4 млн рублей 45 кв. м.
  • 5 место — Красноярск, 3,86 млн рублей 56 кв. м.

Квартиры, занявшие топовые места, располагаются в центре столиц регионов. Все они спланированы так, что хозяева могут разделить их перегородками на двух- и трехкомнатные варианты. Чаще всего речь идет о расположении на верхних этажах, с которых открывается красивый вид на город. Также вес предложениям добавляет соседство с современными спортивными центрами, госучреждениями и парками.

Самая дорогая барнаульская «однушка» расположена в ЖК «Собрание» компании «Сибирия». Дом находится в историческом и административном центре рядом со зданием мэрии, а также Дворцом бракосочетания. Новостройку планируют достроить во втором полугодии.

Также «Сибирия» анонсировала строительство дома подобного класса и архитектуры на углу пр. Социалистического и Гоголя, однако пока компания готовит разрешительные документы.

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