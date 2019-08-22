Барнаульские строители рассказали, как Алтайский край завалит путинскую программу «Жилье»

За последние 12 месяцев барнаульские строители получили 14 разрешений на многоэтажные дома — вместо 95, как в 2018-м. Это значит, что к 2024 году ввод жилья в крае вряд ли взлетит согласно майскому указу президента Владимира Путина до почти миллиона «квадратов» в год. В этой ситуации краевые чиновники пошли на диалог со строителями. Только не поздно ли?

Круглый стол «Строительная отрасль Алтайского края в реалиях нового законодательства» собрал девелоперов, власть, банкиров и других участников строительства 21 августа.

Краткое содержание

Честно о низком

На многих публичных мероприятиях чиновники обходили стороной некоторые цифры о состоянии строительной отрасли Алтайского края. 21 августа они признались: количество выданных разрешений на многоквартирные дома критично низкое.

Дмитрий Аристов,

начальник комитета по строительству , архитектуре и развитию Барнаула:

Сейчас действующих разрешений, которые выдали до 1 июля 2018 года, 95. С 1 января по 1 июля 2018-го выдали 49 разрешений. С 1 июля 2018-го — всего 14.

Ввод жилья, установленный планом, просматривается на ближайшие полтора года. Уже в 2021-м очевиден провал, отметил Олег Веремеинко, руководитель инспекции строительного и жилищного надзора в регионе.

Строительство в Барнауле. altapress.ru

Чиновники попытались выдержать позитивный тон круглого стола. Так, по словам Аристова, в городе сейчас строится 109 многоквартирных домов и задел составляет 1,23 млн «квадратов». Для развития есть важное условие — земля.

Строительство 496 тыс. кв. м жилья возможно в кварталах 2010, 2011, 2032, 2038, на улицах Советской Армии и Нагорной, 6. Также подготовлены проекты микрорайонов Строитель, Нагорный-1, Нагорный-2, Обской бульвар, территории в границах улиц Молодежной, Челюскинцев, пер. Ядринцева и пр. Строителей, а также территории в границах Челюскинцев, Ядринцева, Партизанской и Папанинцев. Требуют доработки проекты планировок районов Поток и Северо-Западный.

Дмитрий Аристов,

начальник комитета по строительству , архитектуре и развитию Барнаула:

Площадь земли под многоквартирное жилье составляет более 450 га. На территории города предполагается строительство 3 млн 365 тыс. кв. м жилья. Это соответствует объему по программе «Жилье и городская среда», рассчитанной до 2024 года.

Оптимизм чиновника не разделили даже коллеги. Заместитель краевого министра по строительству и ЖКХ Игорь Спивак уверен: Барнаулу для выполнения целевых показателей программы «Жилье и городская среда» не хватает земли под 1,1 млн «квадратов».

Строительство самого высокого дома в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Инфраструктурный коллапс

Руководитель компании «Алгоритм» Ксения Белоусова отметила: из барнаульских 450 га под новостройки около 200 нужно выкупать у собственников. Чтобы вводить объемы согласно путинской программе, уже сейчас надо понимать, где развернется стройка через два года.

Причем участки должны быть обеспечены инфраструктурой. А с этим в городе беда настолько, что строители даже не обрадовались перспективам многомиллионных инвестиций на сети, о которых рассказал Спивак. По его словам, Алтайский край участвует в конкурсе на федеральное финансирование этой сферы в размере почти 1,9 млрд рублей.

Однако председатель правления Союза строителей Александр Мишустин парировал: программа действует уже три года, и до сих пор край в ней не поучаствовал. Не спасают даже инвестпрограммы ресурсовиков, на которые обратил внимание Сергей Демин, замглавы администрации Барнаула по строительству и земельным отношениям.

Между тем затраты на строительство сетей ложатся на плечи девелоперов, а потом и на стоимость квадратного метра жилья. Еще, продолжает Мишустин, из-за того, что среди ресурсоснабжающих организаций нет конкуренции, они диктуют свои жесткие условия.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

Все это (инвестиционные программы ресурсовиков. — Прим. ред.) есть на бумаге. Давайте по факту. Сегодня 6 млн рублей надо платить за гигакалорию, и мы платим. По закону подвести трубу должны через 18 месяцев, а нам пишут: ждите 36, потому что нет возможности. Особенно остро стоит вопрос с водоснабжением. С электрификацией проще, потому что на рынке есть конкуренция.

Гвоздь в крышку гроба

Ключевой темой круглого стола стал переход строительства жилья на проектное финансирование, который состоялся 1 июля 2019 года. Большинство компаний смогли получить право еще около полутора лет работать с дешевыми деньгами дольщиков.

Строительство самого высокого дома в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

По словам Олега Веремеинко, в крае по 214-му закону о долевом строительстве возводят 95 многоэтажек. Из них 70 соответствуют критериям правительства на работу по старым правилам.

По-новому, с проектным финансированием и эскроу-счетами для покупателей, в Барнауле строят только четыре дома (застройщики «Домстрой-Барнаул», «Вира-Строй», «Барнаулкапстрой»). В ближайшее время к ним присоединится еще два дома — «Виры-Строй» и ИСК «Союз», но все равно их доля будет небольшой в общей массе предложений.

Евгений Востриков,

руководитель компании «Домстрой-Барнаул»:

Мы не можем конкурировать на сегодняшнем рынке. В нашем регионе маржинальность строительства соответствует проценту, который банк берет по проектному финансированию. То есть сейчас мы можем загружать своих сотрудников, но у нас нет резерва для развития: обновления парка техники, приобретения земельных участков.

По его словам, ситуация настолько острая, что строители теряют интерес к бизнесу: «Застройщики не идут на конкурсы по земле. Это объективный индикатор состояния рынка и его перспективы».

Юрий Гатилов, директор компании «Жилищная инициатива», заявляет просто: скоро совещания по проблемам проектного финансирования будут проходить на крышке гроба тех, кто первым пришел в эту систему.

Юрий Гатилов , генеральный директор компании «Жилищная инициатива». Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019. Анна Зайкова.

При этом государство, которое решило радикальным способом избавиться от проблемы обманутых дольщиков, само загнало себя в угол, говорят строители.

Евгений Востриков,

руководитель компании «Домстрой-Барнаул»:

Если раньше застройщика могли попросить сделать что-то рядом с новостройками, то при проектном финансировании это исключается. Мы работаем только в границах участка и не можем инвестировать в дороги, подъездные пути, сети. «Хотелки» муниципалитетов отпадают. Я бы с удовольствием помог городу, но не могу.

Бумажные помощники

По программе «Жилье и городская среда», принятой на основе майских указов Путина, в 2024 году в крае должны ввести 950 тыс «квадратов» жилья. Сейчас средний ввод по году составляет около 700 тыс. При этом, говорят чиновники, открыт вопрос о том, купят ли такой объем нового жилья.

«Я правильно понимаю, что сейчас у нас не продано около 2,5 тыс. квартир в новостройках?» — поинтересовался Игорь Спивак у Дмитрия Дворядкина, президента Союза риэлторов Барнаула и Алтая. «Правильно», — подтвердил тот, но добавил, что речь идет о всех «квадратах» на рынке новостроек, в том числе в домах на стадии котлована. «Предложений от застройщиков „бери ключи и въезжай“ только около 100. Это говорит о дефиците предложения», — отметил риэлтор.

Чтобы простимулировать спрос, продолжил Спивак, государство увеличивает инвестиции в жилье для незащищенных слоев населения. Например, около полумиллиарда рублей планируется направить в край на покупку квартир для сирот. «Просьба рассмотреть вопрос пристально и принять участие в программе», — призвал замминистра строителей.

Но опять призыв не вызвал вдохновения. «Мы изучали условия участия в этой программе. В ней нет авансовых платежей, но зато на 10 листах описаны штрафные санкции. И потом, малогабаритные квартиры, которые попадают под требования программы, и так хорошо продаются», — прокомментировал Мишустин, но предложил чиновникам собраться по данному вопросу отдельно.

Строительство самого высокого дома в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Вперед в социализм

Переход на эскроу-счета и другие новые и уже застарелые проблемы строительного рынка наталкивают предпринимателей на мысль, что реальная цель скрыта от большинства россиян.

Юрий Фриц,

председатель Алтайского союза предпринимателей:

Что происходит сейчас: себестоимость растет, издержки и тарифы на коммуналку тоже, а доходность населения падает который год. Чем закончатся эти разнонаправленные движения? Так ведь можно штаны порвать или получить более серьезные травмы. Может, нас к этому готовят? Например, государство возьмет на себя функцию заказчика, а строители пойдут на подряд, и мы придем к советской действительности. Или останемся в рынке?

Что в итоге

В ходе круглого стола участники не раз подчеркивали, что им нужен четкий и честный план работы, чтобы достигнуть целей 2024 года. Причем каждый должен ответственно выполнять свою часть.

«Я ненавижу выражение „составить дорожную карту“, но именно это нужно сделать сейчас всем нам: чиновникам и бизнесу. Понять, что, где и как мы будем строить, как это реализовывать», — подытожил Олег Веремеинко.