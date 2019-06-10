Барнаульские строители сказали точно, на сколько подорожают новостройки летом

После 1 июля стоимость квадратного метра строящегося жилья в Барнауле вырастет на 4−6 тысяч рублей. Снизить цену за счет своих ресурсов застройщики не смогут, однако это посильно государству. Об этом барнаульские строители рассказали на встрече с Евгением Бобровым, заместителем председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которая состоялась накануне в краевом Минстрое.

Денис Краев, директор ИСК «Вира-строй», рассказал, что строит жилой комплекс, где квартиры предлагаются с отделкой под ключ. Сейчас себестоимость «квадрата» составляет 38−40 тысяч рублей. Но после 1 июля в новом объекте, который будет строится по проектному финансированию, цены возрастут.

Денис Краев,

директор ИСК «Вира-строй»:

Экономическая модель говорит: с учетом процентов, которые возьмет банк за кредит на инвестиционной фазе, себестоимость «квадрата» вырастет до 45 тысяч рублей.

Удержать стоимость новостроек можно, уверен председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин. Для этого строителей нужно освободить от накладных расходов.

Александр Мишустин,

правления Союза строителей Алтайского края:

Чтобы на рынке появилось доступное по цене жилье, его должно быть в 2−3 раза больше. Для этого застройщикам нужно больше земли и помощь в подключении к инженерным сетям. Сейчас в цене строящегося «квадрата» 2 тысячи рублей приходится на покупку земли и еще 2−4 тысячи на подключение к инженерным сетям.

Евгений Бобров считает такой подход неразумным: «Ресурсоснабжающие организации получают тысячи абонентов, которые заселяются в новые дома. Почему они должны платить за подключение?»

Если строители получат поддержку от государства и избавятся от этих расходов, то они смогут удержать стоимость новостроек на прежнем уровне и после внедрения проектного финансирования. Напомним, что оно заменит деньги дольщиков, на которые до сих пор в России возводили больше 80% жилья.