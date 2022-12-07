Барнаульский «Китайский» рынок снова выставили на продажу

Стартовая цена пакета акций и принадлежащего компании имущества составляет 379,88 млн рублей.
От начальной цены цена отсечения составила 50% или 190 млн рублей. Шаг аукциона составил 9,5 млн рублей, а шаг понижения — 19 млн рублей.
На участие в торгах заявки принимаются в период с 9 декабря по 8 января. Сам аукцион пройдет 12 января 2023 года.
Уставный капитал АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» равен 16,376 млн рублей. Он разделен на 4 тыс. 94 обыкновенные акции номиналом 4 тыс. рублей каждая.
Расположенная на земельных участках недвижимость АО по площади превышает 146 тыс. кв. м.
На комплексе численность работников составляет 87 человек.
Ранее уже сообщалось, что имущество компании регион выставлял на торги почти за 400 млн рублей. Аукционы так и не состоялись по причине отсутствия заявок.
Ранее стало известно, что «Китайский рынок» в Барнауле могут обанкротить.
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