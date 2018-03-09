Барнаульский пивзавод строит ретро-ресторан в спальном районе города

На пересечении улицы Попова и Павловского тракта строится здание будущего ресторана "Вобла". Это проект Барнаульского пивоваренного завода. Судя по паспорту объекта, перерезать ленточку должны были еще в январе.
Корреспонденты altapress.ru сообщают, что строительство ресторана активизировалось после Нового года. Если все пойдет такими же темпами, то объект удастся сдать к высокому пивному сезону.
Каким будет ресторан показали архитекторы АКБ "Инновация" в прошлом году на одном из градостроительных советов. Это должно быть одноэтажное здание в ретро-стиле. Его главный фасад застеклят. Внутри предлагают разместить столики, но своей кухни в "Вобле" не предусмотрено — сюда планируют привозить готовые блюда.
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