Барнаульский пивзавод строит ретро-ресторан в спальном районе города

В Барнауле открылась двухэтажная закусочная "Вобла". Фото : Олег Богданов. Строится ресторан "Вобла". Фото : altapress.ru. Строится ресторан "Вобла". Фото : altapress.ru. Строится ресторан "Вобла". Фото : altapress.ru.

Корреспонденты altapress.ru сообщают, что строительство ресторана активизировалось после Нового года. Если все пойдет такими же темпами, то объект удастся сдать к высокому пивному сезону.

Каким будет ресторан показали архитекторы АКБ "Инновация" в прошлом году на одном из градостроительных советов. Это должно быть одноэтажное здание в ретро-стиле. Его главный фасад застеклят. Внутри предлагают разместить столики, но своей кухни в "Вобле" не предусмотрено — сюда планируют привозить готовые блюда.