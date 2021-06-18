Барнаульский застройщик выкупил еще один актив обанкротившегося «СтройГАЗА»

Барнаульский предприниматель, руководитель компании «Строительная перспектива» Андрей Комяков на днях выиграл аукцион по продаже долгостроя обанкротившегося «СтройГАЗа». Недвижимость находится неподалеку от Трассы здоровья — примерно в полукилометре на запад от здания на ул. Нагорная 6-я, 11-б. Она обошлась новому владельцу в 43,7 млн рублей.

В экологически чистом районе в нагорной части Барнаула должен был появиться жилой дом переменной этажности. Сейчас это недострой, площадью застройки в 1151,5 кв. м. Степень его готовности — 8%. Вместе с недвижимостью с молотка была продана и проектная документация.

Аукцион. Торги. pixabay.com

Объект незавершенного строительства разместился на участке земли в 9,3 тыс. кв м. Его кадастровая стоимость — 3,6 млн рублей.

По соседству с недостроем «Строительная перспектива» уже возводит жилой комплекс «Серебряный бор». Станет ли новый участок под объектом, когда-то принадлежавшем «СтройГАЗу», частью ЖК, пока не известно. Застройщик пока не стал комментировать цель нового приобретения.

Лес. Дорога в лесу. СС0

К слову, это далеко не первый актив «СтройГАЗа», который выкупил Андрей Комяков. Примерно год назад предприниматель выиграл аукцион по продаже участка на ул. 6-й Нагорной, 15г/7, где девелопер-банкрот планировал возвести квартал «Моховая поляна». Он обошелся бизнесмену в 22 млн рублей.

Объекты «СтройГАЗа» на пр. Красноармейском , купленные на торгах. Altapress.ru

Ранее собственник «Строительной перспективы» приобрел три соседних участка на пр. Красноармейском (напротив ТРЦ «Гуливер»), общей площадью в 0,56 га. Сюда вошли наделы, которые значатся на карте Барнаула под литерами 50, 52 и 52-а.