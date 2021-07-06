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Недвижимость

Барнаульского застройщика признали банкротом

Арбитражный суд Алтайского края признал барнаульскую строительную фирму «Сентябрь» банкротом, сообщил «Алтайский портал недвижимости». Компания строит апарт-комплекс «Sky-M» на ул. Шумакова, 21.

Гостиница на ул. Шумакова, 21 в Барнауле.
Гостиница на ул. Шумакова, 21 в Барнауле.
giak.alregn.ru

Требование поступило в суд от одного из дольщиков, который взыскал с ответчика 3,3 млн рублей, но так и не смог получить всю сумму. Застройщик обещал погасить долг и переводил незначительные суммы.

Теперь суд окончательно пришел к выводу, что «Сентябрь» имеет признаки неплатежеспособности, признал его банкротом и постановил открыть конкурсное производство.

На 3 квартал 2020 года, фирма «Сентябрь» заключила 63 договора долевого участия на общую сумму 114,7 млн. рублей.

Возведение высотки на ул. Шумакова началось еще в 2015 году. Землю «Сентябрь» арендует у мэрии, которая выдала ему разрешение на строительство гостиницы.

На стадии активных продаж апартаментов компания обещала, что здесь появится восьмиэтажное здание с 56 номерами.

Ранее представитель застройщика уверял, что завершит строительство в октябре 2021 года.

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