Застройщик избежал банкротства и обещает возвести высотную гостиницу в Барнауле

Арбитражный суд Алтайского края утвердил мировое соглашение между сторонами, которые договорились о сроках погашения долга, сообщила краевая Госинспекция.
Представитель застройщика уверяет, что завершит строительство в октябре 2021 года.
На объекте пока только готов каркас и кровля здания, частично возвели стены конструкций пристроенной части.
Как ранее писал altapress.ru, стройку начали в 2015 году. Сначала завершить строительство планировали в декабре 2017 года, затем срок переносили на июль 2020 года.
В проектной декларации объект значится как гостиница с 56 номерами от 16 до 54 кв. м.
«В отношении нежилых помещений, расположенных в объекте, заключено 63 договора долевого участия», — добавили в Госинспекции.
Объект в инспекции стройжилнадзора называют гостиницей, но на сайте комплекса это апарт-комплекс SKY-M. Судя по его рекламе, апартаменты продаются как жилье.
Заявление в суд с требованием признать застройщика банкротом поступило от гражданки Рунтовой Л. Г. Она указала о наличии у фирмы задолженности в размере 2,6 млн рублей.