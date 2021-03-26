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Недвижимость

Застройщик избежал банкротства и обещает возвести высотную гостиницу в Барнауле

Строительство многоэтажного здания гостиницы в Барнауле по ул. Шумакова, 21 (недалеко от ТРЦ «Европа») продолжится. Застройщик, компания «Сентябрь», договорилась с кредитором и избежала признания банкротом.

Гостиница на ул. Шумакова, 21 в Барнауле.
Гостиница на ул. Шумакова, 21 в Барнауле.
giak.alregn.ru

Арбитражный суд Алтайского края утвердил мировое соглашение между сторонами, которые договорились о сроках погашения долга, сообщила краевая Госинспекция.

Представитель застройщика уверяет, что завершит строительство в октябре 2021 года.

На объекте пока только готов каркас и кровля здания, частично возвели стены конструкций пристроенной части.

Как ранее писал altapress.ru, стройку начали в 2015 году. Сначала завершить строительство планировали в декабре 2017 года, затем срок переносили на июль 2020 года.

В проектной декларации объект значится как гостиница с 56 номерами от 16 до 54 кв. м.

«В отношении нежилых помещений, расположенных в объекте, заключено 63 договора долевого участия», — добавили в Госинспекции.

8-этажный апарт-комплекс в Барнауле на ул. Шумакова, 21.
8-этажный апарт-комплекс в Барнауле на ул. Шумакова, 21.
altayrealt.ru

Объект в инспекции стройжилнадзора называют гостиницей, но на сайте комплекса это апарт-комплекс SKY-M. Судя по его рекламе, апартаменты продаются как жилье.

Заявление в суд с требованием признать застройщика банкротом поступило от гражданки Рунтовой Л. Г. Она указала о наличии у фирмы задолженности в размере 2,6 млн рублей.

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