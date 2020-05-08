Более 60 дольщиков могут пострадать из-за банкротства застройщика в Барнауле

Заявление в суд поступило от гражданки Рунтовой Л. Г. Она указала о наличии у фирмы задолженности в размере 2 675 335 рублей и просила утвердить в качестве арбитражного управляющего из числа членов Ассоциации — «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих».

По данным издания, «Сентябрь» в 2015 году начал возводить первый 8-этажный апарт-комплекс в Барнауле на ул. Шумакова, 21. Сдать его собирались через год, но этого так и не произошло.

8-этажный апарт-комплекс в Барнауле на ул. Шумакова , 21. altayrealt.ru

В проектной декларации объект значится как гостиница с 56 номерами от 16 до 54 кв. м. Все помещения не являются жилыми, а значит, их нельзя зарегистрировать в собственность.

Застройщик обещал предоставить дольщикам сервис, как в отеле: охрана, консьерж, ежедневная уборка, смена белья, собственная прачечная.

Срок сдачи официально перенесли на июль 2020 года. Компания обещает завершить и сдать высотку.

При этом отмечается, что объект не был застрахован, а застройщик не отчислял обязательные взносы в Фонд защиты дольщиков, потому как здесь не продавались жилые помещения. Вкладчики, которых здесь 62, в случае банкротства компании не смогут рассчитывать на помощь государства.