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Владимир Отмашкин построит «неоклассический квартал» в Барнауле

Компания ИСК «Союз» спроектировала новый квартал: около Павловского тракта она построит восемь домов в серо-бежевых тонах с витражным остеклением. Объемно-пространственное решение представил институт «Барнаулгражданпроект» на заседании градосовета 22 мая.

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

Какую архитектуру предложили

Новый квартал (2038) ИСК «Союз» расположен вдоль Павловского тракта за торговым центром «Аксиома». По проекту в нем построят восемь домов переменной этажности.

Три 24-этажные «высотки-свечки» построят на основе монолитного каркаса с кирпичным заполнением стен. Они оформят угол квартала со стороны Павловского тракта. Два дома решено объединить стилобатом, в котором разместят общественные помещения и гараж-стоянку. Еще один дом будет стоять отдельно.

С северной стороны квартала запланированы две жилые группы из двух домов каждая, которые образуют закрытые дворы. Эти дома построят из панелей с навесной фасадной системой.

Кроме того, в квартале спроектирована центральная аллея с выходом на ул. Солнечная поляна, вдоль которой расположат бассейн, детский сад и гараж-стоянку на 300 машиномест.

Архитектор «Барнаулгражданпроекта» назвал стиль зданий квартала «неоклассикой» или «приспособлением панельного домостроения к классике».

Что ответил градосовет

Члены градостроительного совета Барнаула подчеркнули, что квартал 2038 один из самых грамотных проектов, представленных на рассмотрение за последнее время. Дома и общественные здания удачно расположены и имеют достаточно просторную придомовую территорию. Также разнообразная этажность и конфигурация придают динамику архитектуре.

Однако некоторых членов градосовета смутило единое стилевое и цветовое решение всех зданий квартала. Архитекторам предложили подумать над цветовым акцентом трех 24-этажных свечек. Также «Барнаулгражданпроекту» предстоит решить, как озеленить кровлю стилобата, чтобы жители первых этажей над ним не любовались исключительно рубероидом кровли.

Квартал 2038 в Барнауле.
Квартал 2038 в Барнауле.
2gis.ru.

Члены градостроительного совета решили одобрить предложенный проект ИСК «Союз» в целом, но с замечаниями, которые они смогут устранить в рабочем порядке.

Что известно о квартале 2038

Компания ИСК «Союз» бизнесмена Владимира Отмашкина выиграла квартал на аукционе летом 2018 года. По его условиям, она должна построить там жилые дома в течение пяти лет, а также детский сад.

Застройщик запланировал в квартале построить спортивный комплекс с бассейном, который расположен напротив ледовой арены. Таким образом в этой части города формируется новое спортивное «ядро».

В новом квартале уже начали строить первый дом. Ранее Елена Греб, заместитель гендиректора по экономике и финансам «Союза», сообщала, что застройщик планирует возводить большую часть домов за свой счет и продавать готовые квартиры. Это позволит ему отказаться от проектного банковского финансирования, которое призвано заменить работу с дольщиками.

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