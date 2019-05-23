Владимир Отмашкин построит «неоклассический квартал» в Барнауле

Компания ИСК «Союз» спроектировала новый квартал: около Павловского тракта она построит восемь домов в серо-бежевых тонах с витражным остеклением. Объемно-пространственное решение представил институт «Барнаулгражданпроект» на заседании градосовета 22 мая.

Какую архитектуру предложили

Новый квартал (2038) ИСК «Союз» расположен вдоль Павловского тракта за торговым центром «Аксиома». По проекту в нем построят восемь домов переменной этажности.

Три 24-этажные «высотки-свечки» построят на основе монолитного каркаса с кирпичным заполнением стен. Они оформят угол квартала со стороны Павловского тракта. Два дома решено объединить стилобатом, в котором разместят общественные помещения и гараж-стоянку. Еще один дом будет стоять отдельно.

С северной стороны квартала запланированы две жилые группы из двух домов каждая, которые образуют закрытые дворы. Эти дома построят из панелей с навесной фасадной системой.

Кроме того, в квартале спроектирована центральная аллея с выходом на ул. Солнечная поляна, вдоль которой расположат бассейн, детский сад и гараж-стоянку на 300 машиномест.

Архитектор «Барнаулгражданпроекта» назвал стиль зданий квартала «неоклассикой» или «приспособлением панельного домостроения к классике».

Что ответил градосовет

Члены градостроительного совета Барнаула подчеркнули, что квартал 2038 один из самых грамотных проектов, представленных на рассмотрение за последнее время. Дома и общественные здания удачно расположены и имеют достаточно просторную придомовую территорию. Также разнообразная этажность и конфигурация придают динамику архитектуре.

Однако некоторых членов градосовета смутило единое стилевое и цветовое решение всех зданий квартала. Архитекторам предложили подумать над цветовым акцентом трех 24-этажных свечек. Также «Барнаулгражданпроекту» предстоит решить, как озеленить кровлю стилобата, чтобы жители первых этажей над ним не любовались исключительно рубероидом кровли.

Квартал 2038 в Барнауле. 2gis.ru.

Члены градостроительного совета решили одобрить предложенный проект ИСК «Союз» в целом, но с замечаниями, которые они смогут устранить в рабочем порядке.

Что известно о квартале 2038

Компания ИСК «Союз» бизнесмена Владимира Отмашкина выиграла квартал на аукционе летом 2018 года. По его условиям, она должна построить там жилые дома в течение пяти лет, а также детский сад.

Застройщик запланировал в квартале построить спортивный комплекс с бассейном, который расположен напротив ледовой арены. Таким образом в этой части города формируется новое спортивное «ядро».

В новом квартале уже начали строить первый дом. Ранее Елена Греб, заместитель гендиректора по экономике и финансам «Союза», сообщала, что застройщик планирует возводить большую часть домов за свой счет и продавать готовые квартиры. Это позволит ему отказаться от проектного банковского финансирования, которое призвано заменить работу с дольщиками.