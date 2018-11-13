Дольщик угрожает банкротством барнаульскому застройщику

С барнаульской компании «ПР-Холдинг» дольщик взыскивает около 2 млн рублей за возвращенную квартиру. Оперативно не дождавшись желаемой суммы, клиент подал заявление на банкротство застройщика. Директор «ПР-Холдинга» Евгений Клейнатовский называет это потребительским экстремизмом. При этом в такую же ситуацию могут попасть застройщики еще как минимум девяти домов в Барнауле.

«Это потребительский экстремизм»

Заявление на банкротство «ПР-Холдинга» подала Наталья Черницына, следует из материалов картотеки Арбитражного суда. Спор возник из-за того, что застройщик допустил просрочку по вводу дома на проспекте Ленина, 195а.

Клейнатовский рассказал altapress.ru, что просрочка — это отголоски кризиса 2015 года. Тогда многие застройщики оказались в сложной ситуации.

Евгений Клейнатовский,

директор МК «ПР-Холдинг»:

По первой очереди дома мы заплатили около 15 млн рублей неустойки, по второй — 8 млн рублей. Со всеми дольщиками договорились, продлив договоры. Дома построены. Данному дольщику (Натальи Черницыной, — прим. ред.) мы предлагали 200 тыс. рублей компенсации, но она потребовала 700 тыс. Парадоксальная ситуация в стране складывается: за просрочку платежа по кредиту взимается 7% годовых, а в данном случае до 80%.

Не дождавшись выплаты, Наталья Черницына вернула застройщику квартиру. Так как она не получила деньги оперативно, то подала заявление о банкротстве «ПР-Холдинга».

«Это факт потребительского экстремизма и мы отвечаем на него. В ближайшее время мы перечислим ей сумму за квартиру, поэтому дела о банкротстве не будет. Мы сможем быстро и с выгодой для себя продать эту студию дороже, чем дольщику», — говорит Клейнатовский.

Банкротство — крайний случай

Эксперты отмечают, что банкротство застройщика — это крайний случай. Если запускается процедура, проект лишается последних шансов на завершение, потому что у компании замораживают счета.

«В таких случаях невозможно рассчитываться с подрядчиками и поставщиками материалов, — поясняет Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей Алтайского края. — Поэтому, если возникают проблемы, дольщикам и застройщикам нужно встречаться на собрании и вместе выбирать стратегию работы».

Кто еще в зоне риска

В 2018 году в аналогичную ситуацию в Барнауле попали застройщики девяти многоэтажек. В их числе компания «ГраНИД», «Сиада», «Дельта», «Барнаулкапстрой», «Стройсиб» и другие, сообщает Госинспекция.

Компании не смогли вовремя ввести свои дома в эксплуатацию как из-за глобальных экономических проблем, так и местных. На последнем заседании краевой Госинспекции компании говорили, что проблемы возникают, например, когда сетевые компании не успевают за строительством дома и не вводят свои сети.

В таких случаях Госинспекция требует от застройщика, чтобы он продлил договоры со своими дольщиками и платил неустойку, предусмотренную законом. Андрей Степанов, на тот момент начальник Государственной инспекции Алтайского края, говорил: «Не единожды мы сталкивались с ситуацией, когда объект готов, а инженерных сетей нет в силу ряда причин. Мы намеренно не будем принимать объекты, которые не обеспечены инфраструктурой: сетями и дорогами».

Как устанавливается сумма неустойки и штраф

Елена Чаплыгина,

юридическая фирма «Виноградов и партнеры»:

Дольщики в отношениях с застройщиком выступают наименее защищенной стороной. Поэтому закон предусмотрел допгарантии защиты их прав. Если квартиру передают с нарушением срока, установленного договором, дольщик вправе требовать выплату неустойки (по закону об участии в долевом строительстве). А также в судебном порядке штраф по закону о защите прав потребителей.

Для расчета неустойки, применяются данные о стоимости долевки, количестве дней просрочки и размере ключевой ставки. Формулу для расчета можно представить следующим образом: (стоимость квартиры * (размер ключевой ставки * 1/300)) * количество дней просрочки. Для участников-граждан неустойка рассчитывается в двойном размере — то есть сумму, получившуюся при расчете по такой формуле, нужно умножить на два. По закону о защите прав потребителей в судебном порядке с застройщика взыскивается штраф — половина от суммы рассчитанной неустойки.

Елена Чаплыгина,

юридическая фирма «Виноградов и партнеры»: