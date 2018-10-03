Почему в Алтайском крае четверть компаний затягивает строительство долевок

В 2018 году в Алтайском крае застройщики смогли продать на 60% долевок больше, чем в прошлом (4,5 тыс. против 2,8 тыс.). Однако четверть компаний не справляются со сроками работ, а в некоторых случаях им приходится переносить ввод домов на несколько месяцев или даже год. На заседании в Госинспекции, которое прошло 2 октября, говорили о причинах и способах решения проблем.

Сейчас в Алтайском крае по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ) продается 100 многоквартирных домов, которые возводят 57 компаний. Недостроенных квартир (обязательства по которым еще не выполнены. — Прим. ред.) продано на 19 млрд рублей.

«Колоссальные средства граждан вкладываются в строительство, но не всегда застройщики добросовестно выполняют свои обязательства. Четверть из них не соблюдают заявленных сроков, выпадают из намеченного графика работ», — сообщил в начале совещания Андрей Степанов, начальник Государственной инспекции Алтайского края.

Ольга Дерявская,

замруководителя Госинспекции:

В среднем по России просрочка составляет около 60%. В Алтайском крае складывается благоприятная ситуация, но ее все равно нужно контролировать. Иногда компании сталкиваются с трудностями, которые не могут преодолеть в одиночку и построить объект вовремя.

В чем причина проблем с долевым строительством в Барнауле?

На совещании строители рассказали, что часто возникает ситуация, когда многоквартирный дом построен и закрыт на замок на несколько месяцев.

По этой причине, например, сейчас не могут заселить многоэтажку на Молодежной. Застройщик «ГраНИД» уже переносил сроки ввода объекта. И сейчас он вынужден откладывать передачу ключей. Предположительно на конец октября.

«У нас все построено. Даже сети есть, но мы не можем получить от Водоканала точку подключения, чтобы врезаться в магистральную сеть. Мы отдали им за это квартиры на 10 млн рублей, а они считают, что на 8 млн», — пояснил директор «ГраНИДа» Николай Гражданкин.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

Сетевики подписывают договор на строительство коммуникаций на 18 месяцев — это требование закона. Но иногда мы видим: работа не идет, появляется угроза, что компания не сможет выполнить свои обязательства по договору. Да, можно пойти в суд, но пока будем разбираться, дом не заселить.

Это удар по экономике, имиджу компании и отрасли в целом, подчеркивает Мишустин. Чтобы выдержать заявленные сроки ввода многоквартирников, застройщикам приходится прокладывать коммуникации самостоятельно.

Стройка. Анна Зайкова

Андрей Степанов,

начальник Государственной инспекции Алтайского края:

Не единожды мы сталкивались с ситуацией, когда объект готов, а инженерных сетей нет в силу ряда причин. Мы намеренно не будем принимать объекты, которые не обеспечены инфраструктурой: сетями и дорогами.

Мишустин считает, что проблему со строительством сетей и дорог нужно решать на уровне города до того, как на площадку выйдет строительная компания.

«Застройщик приобретает квартал с аукциона, и в бюджет муниципалитета идут десятки миллионов рублей. Почему их оперативно не направить на строительство тех же дорог вокруг кварталов? Мы не видим эти деньги. Построенные в этом году ул. Балтийскую и ул. Взлетную финансировали из федеральной программы», — говорит Мишустин.

Строитель настаивает: чиновникам нужно заботиться о том, чтобы в инвестиционные программы ресурсосберегающих организаций вовремя попадали сети в новых кварталах. А также контролировать их строительство.

Что еще мешает строителям

Всего в этом году по девяти многоквартирным домам застройщик перенес сроки ввода в эксплуатацию. Одна из компаний застряла на этапе переоформления земельного участка. Другая забуксовала из-за того, что задерживается поставка противопожарного оборудования. Особым оказался случай компании «Сиада».

В прошлом году администрация города выдала компании разрешение на строительство 16-этажного дома на Потоке, а Росреестр отказался регистрировать договоры долевого участия, потому что по действующему генплану отведенный участок предназначен только для трехэтажек.

Александр Соболев,

директор компании «Сиада»:

Мы с такой надеждой ждали ноября, когда должны принять новый генплан. Но теперь Росреестр требует, чтобы назначение участка изменили не только в генплане, но и в правилах землепользования и застройки. А их примут только в марте будущего года, сказали нам в комитете по строительству, архитектуре и развитию города.

Новостройки в частном секторе в Барнауле. Олег Богданов

Строитель просит административные структуры помочь преодолеть это формальное препятствие. В его доме уже продано больше 40 долевок. После реализации проекта он планировал и дальше работать на Потоке — в том числе расселять бараки.

Какие дома действительно проблемные

В Алтайском крае в официальном реестре проблемных домов находится три многоквартирных дома. По ним официально нарушены права дольщиков. Это дома на ул. Южсиба, 52а и ул. Прудской, 40 («Демидов-парк») в Новоалтайске. И в Барнауле на Канатной, 46-б.

Еще есть ряд «зареестровых» объектов, строительство по которым приостановилось и застройщики находятся в банкротстве. В процессе надзорной деятельности выявлено нецелевое расходование средств дольщиков. Часть руководителей отбывают наказание в местах лишения свободы. Это один объект в Барнауле и три в Белокурихе. Последние выкуплены девелопером в рамках банкротства застройщика.