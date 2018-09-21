У барнаульской компании пытаются забрать землю под строящимся домом на берегу Оби

Управление Росимущества в Алтайском крае пытается изъять три участка на берегу Оби у барнаульского застройщика «Акватория». На этих участках уже идет строительство дома на средства дольщиков, пишет «Интерфакс-Сибирь».

Дело рассматривается в Арбитражном суде Алтайского края. Спор идет вокруг участков на улице Промышленная, дома N6, 8А и 12, в районе барнаульского Ковша. Общая площадь земли составляет 32 тыс. кв. метров, кадастровая стоимость — 132,7 млн рублей.

В мае участки были арестованы. В материалах суда не указаны основания, на которых ведомство пытается изъять участки.

Однако в деле также задействована компания «Транском», которая ранее просила суд запретить управлению Росреестра по региону регистрировать договоры долевого участия в строительстве по адресу Промышленная, 6.

Так, ООО «Транском» в марте 2017 года заключило с Росимуществом договор купли-продажи причальной набережной протяженностью 210 метров по адресу Промышленная, 4. Причем, по мнению заявителя, фактически его объект «находится на земельных участках, которые являются предметом спора».

В «Транскоме» полагают, что заключение договоров долевого участия застройщиком «Акватория» «приведет к невозможности исполнения судебного акта в случае удовлетворения требования Росимущества», так как участок будет обременен залогом в интересах физических лиц. Кроме того могут быть нарушены интересы неопределенного круга лиц. Так, на данный момент к участию в деле в качестве третьего лица привлечена дольщица Ирина Рогозина.

Арбитраж отказал в обеспечении. Но 4 октября «Транском» намерен оспорить этот отказ в Седьмом арбитражном апелляционном суде.

«Акватория» утверждает, что Росимущество не представило документы, подтверждающие, что оно когда-либо имело в собственности именно оспариваемые земельные участки. По данным ответчика, он приобрел спорные земельные участки у ООО «ЗапСибстрой», которое, в свою очередь, купило единый земельный участок по ул. Промышленная, 4 у ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство», разделило его на 5 участков и продало часть из них «Акватории».

Из документов на сайте застройщика следует, что дом в 25 этажей общей площадью 47,65 тыс. кв. метров по этому адресу должен быть достроен и введен в эксплуатацию не позднее 18 мая 2023 года. За более подробной информацией компания предлагает обратиться в СК «Сибирия», которая может быть связана с «Акваторией».

Компания «Транском» в свою очередь принадлежит предпринимателю Андрею Загарину. Ранее сообщалось, что Загарину сломали нос в кабинете замначальника территориального управления Росимущества. Это произошло во время обсуждения земельного спора. Загарин тогда говорил, что на него напал известный бизнесмен из строительной отрасли.