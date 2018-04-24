Еще один застройщик ушел с рынка жилья Барнаула

Сейчас "ГраНИД" строит высотку на ул. Молодежной и этот объект проблемный. Застройщик судится с владельцем соседнего участка, с которым не договорился по цене выкупа земли. Еще два объекта находятся в других частях города и они в высокой степени готовности.

Николай Гражданкин,

руководитель компании "ГраНИД":

— Мы полностью перестаем работать на рынке долевого строительства и переключаемся на подряд. Наша компания выиграла тендер на работы в другом регионе.

Гражданкин пояснил, что строительные компании чувствительны ко всем законодательным новшествам, которых в последнее время стало очень много. Любые изменения отражаются на рентабельности уже запущенных проектов.

"Мы пришли к выводу, что строить на деньги дольщиков уже не сможем. У нас также нет ресурсов, чтобы построить дом за свой счет и потом продавать готовые квартиры", — сказал Гражданкин.

Ранее жилье в Алтайском крае перестал возводить "Регионстрой". У компании был проект высотки на ул. Аванесова, но она не смогла получить разрешение на работу. Сейчас она строит проекты, которые получила на аукционе, а также работает на рынке жилья в Новосибирске.

Что известно про "ГраНИД"?

"ГраНИД" на строительном рынке Алтайского края с 1997 года. На сайте компании сказано, что она может работать в качестве заказчика, застройщика, генподрядчика и подрядчика. В компании есть аттестованные сотрудники, некоторые из них отмечены знаками "Лучший по профессии". "ГраНИД" владеет 40 единицами строительной техники, в том числе десятью подъемными башенными кранами.