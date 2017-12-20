"Опальный" барнаульский застройщик "Регионстрой" переместился на площадки в Новосибирске

У компании осталось только две площадки в Барнауле: "Регионстрой" завершает строить по госконтракту здание для МЧС на Взлетной, а также приступил к строительству дома для работников культуры на улице Сизова. Также поддерживать предприятие помогают подрядные работы, например, на ЖК "Столичный" компании "Селф".

Вячеслав Виноградов,

главный инженер компании "Регионстрой":

— В штате нашей компании 300 работников, есть своя техника и мы обязаны загружать свои ресурсы работой. Не сокращать же специалистов. Поэтому мы подобрали пока две площадки в Новосибирске. Первый дом на 5 ты кв. м заложим уже в этом году. Получить разрешение на строительство удалось очень быстро.

Еще один проект "Регионстроя" — это участие в новосибирской программе развития застроенных территорий. Предприятие выиграло в аукционе на расселение четырех ветхих домов. Пока Виноградов не готов сказать, сколько именно жилья они планируют построить на освобожденном участке, но он уверен, что проект будет рентабельным.

Вячеслав Виноградов,

главный инженер компании "Регионстрой":

— В Новосибирске работать гораздо проще. Администрация заинтересована в том, чтобы на месте аварийных малоэтажных домов появлялась современная застройка. В специальном отделе в городской "архитектуре" формируют участки под новостройки, параллельно консультируясь с потенциальными инвесторами — компаниями, которые будут бороться за права строить на них. И это очень важно. Дальше мы, а не администрация, сможем продумать проект сами, найти выгодные решения. Конечно, с соблюдением законов и других требований к строительству.

"Регионстрой" — не первая барнаульская компания, которая присоединилась к новосибирскому строительному комплексу. В июне 2017 года компания "Союз-Инвест" стала победителем аукциона на расселение пяти ветхих домов в Новосибирске. За лот он заплатил 21 млн, писал ИА "Банкфакс". Возглавляет предприятие Сергей Отмашкин — сын генерального директора ИСК "Союз" Владимира Отмашкина. Компании "Союз-Инвест" предстояло до 15 июля предоставить мэрии квартиры, в которые переедут жители определенных под снос ветхих домов, а до 1 февраля 2023 года построить на их месте новые дома.

По словам Владимира Отмашкина, который накануне побывал на "Школе успеха" в ИД "Алтапресс", предприятие в Новосибирске работает успешно. В этом году оно вводит в эксплуатацию 40 тыс. кв. м, в ближайшем будущем застройщик планирует увеличить ежегодный ввод до 90 тыс. кв. м жилья. Кроме ИСК "Союз" в Новосибирске работают "Жилищная инициатива" и "Селф".

Факт

В этом году "Регионстрой" рассчитывал получить разрешение на строительство 25-этажные домов на Аванесова, чтобы обеспечить себя работой на 2018 и последующие годы. Компания пересмотрела свой проект 36-этажных высоток в сторону уменьшения этажности, но все равно не дождалась нужных документов от мэрии. Без развития стоят и другие участки, которые застройщик планировал под жилье. Одна из них находится около поселка Кирова рядом с трамвайно-тролейбусным депо. Здесь по расчетам архитекторов можно построить порядка 60 тыс. кв. м жилья.

Накануне гендиректор предприятия Сергей Калмыков заявил СМИ, что мэрия города обещает разрешение на строительство в обмен на вклад в строительство школы в центре Барнаула.

Сергей Калмыков,

гендиректор компании "Регионстрой":