Руководитель ИСК "Союз" Владимир Отмашкин — о том, как ему удается управлять всем сразу

Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова. Владимир Отмашкин на "Школе успеха". Фото : Анна Зайкова.

Заводская проходная

— Мы одни из первых в крае смогли взять комбинат в аренду. Стали хозяевами предприятий и поняли, что свое счастье можем построить только сами. Когда начала рушиться экономика в перестроечный период, мы решили всю работу, которую выполняли "смежники", взять на себя: создали цеха по обслуживанию железной дороги, автопредприятие, наладили изготовление комплектующих, ранее производимых по заказам.

Процветающий в то время бартер дал нам понимание того, что мы должны искать живые деньги. Их источник в нашем деле — квартиры. Именно в этом направлении мы развернулись. Чтобы продавать квартиры, мы должны были создать службу заказчика, сформировать генподрядное строительное управление и субподрядные организации: отделочников, сантехников, сетевиков, управление по благоустройству. И, конечно, мы должны были создать собственный проектный институт. Именно такая схема — "институт – завод – строитель" — могла в конечном итоге создать конкурентоспособный на рынке товар. И это у нас получилось.

Большая многопрофильная организация имеет свой предел эффективности. В этом мы убедились, когда наши субподрядные организации стали иждивенцами, требующими все больше и больше денег. Мы нашли простое решение, поставив их в общий ряд претендентов на выполнение работ через аукцион. В результате стоимость этих работ снизилась на 25–30%. Со временем мы решили организовать домостроительный комбинат в Новосибирске. Талант наших технологов позволил даже на первом этапе не получить убытки. Объемы ввода жилья в Новосибирске мы планируем наращивать до 90 тыс. кв. метров.

В аграрии — случайно

Направление сельского хозяйства появилось случайно: приехал сродный брат из Калманки, где предприятия закрылись и работать было негде. Купили старенький трактор Т-4, взяли 100 га земли и 10 лет инвестировали в это направление. Сегодня у нас хорошая техника и всего 13,5 тыс. га земли, в том числе в Калманке — 3,5 тыс. га, в Косихинском районе — 6,5 тыс. га, в ОПХ "Докучаевское" под Барнаулом — 3,5 тыс. га.

Мы имеем неплохие урожаи подсолнечника (до 30 ц/га), пшеницы (до 57 ц/га), гречихи (до 27 ц/га). Правда, в этом году хвастать особо нечем. Целый ряд проблем привел к тому, что урожайность упала, да и уборку смогли закончить в самую последнюю секунду из-за плохой погоды.

Я пришел к тому, что надо создавать свою переработку зерновых и масличных культур. И второе возможное направление — животноводство. Ведь если хочешь получить максимальную прибыль, надо выстроить всю технологическую цепочку. Но нельзя опираться на несовершенные технологии: для обеспечения конкурентоспособности товара нужно использовать только современные наработки и самых высококвалифицированных специалистов.

"Забери — иначе пропадет"

В 2015 году мы приобрели "Алтайгеомаш". Приехал его руководитель Юрий Георгиевич Власов и говорит: "Забери, иначе пропадет". Завод действительно был очень "тяжелый", но сегодня в результате трехлетней работы мы привели в порядок его основные фонды, задействовали практически все производственные площади, пересмотрели и перепроектировали почти всю линейку бурового оборудования, для производства которого и предназначен "Алтайгеомаш". Надеемся, что наши последние разработки в области бурения газа и нефти тоже реализуются. Уже сегодня "Алтайгеомаш" не убыточен, а в дальнейшем будет приносить стабильную прибыль.

Будущее рынка недвижимости

— Строители стоят перед вызовом. В связи с новым законом (№ 218-ФЗ, регулирует долевое строительство. — Прим. altapress.ru) ситуация исключительно сложная. К нему много вопросов. Застройщик может использовать финансовые средства в размере 10% от стоимости объекта. Организация работает по принципу "одно разрешение — один объект". Только после ввода данного объекта и подписания актов приемки всеми дольщиками можно начинать возводить следующий. И вот придет в компанию конкурент, купит квартиру и три года не будет подписывать документы, наблюдая, как соперник разоряется.

Еще история: чтобы строить, нужны сети. Сети — это не дом, поэтому уполномоченный банк не даст на них средства дольщиков. Где в этом случае брать деньги? И таких вопросов в законе много.

Работать будут только крупные организации, но и им понадобятся банковские деньги. У ИСК "Союз" идеальная кредитная история, банк даст кредит. Но это повлияет на себестоимость строительства и, соответственно, приведет к подорожанию жилья на рынке.

Закон должен вступить в силу с середины следующего года. Какие будут коррективы? Чем, кроме политики, руководствовались люди, принимая его? Пока нам очевидно, что появятся серые схемы. Но мы не привыкли так работать. У ИСК "Союз" 3 тыс. дольщиков. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить невыполнения обязательств. И мы их выполним, потому что количество имущества у компании с большим запасом хватит на начатое.

Конечно, решение уйти от долевого строительства верное. Всем осточертело слышать про обманутых дольщиков. Особенно тем, кто работает добросовестно, платит настоящую зарплату и налоги, является социально ответственным работодателем. Ведь что происходит? Эти липовые "застройщики-специалисты" приходят на рынок и демпингуют. Люди покупают у них квартиры, а потом не могут их получить, и тогда требуют вернуть их деньги.

Иногда это настоящий бизнес: как только мы сдаем дом для "обманутых", квартиры в нем на второй день начинают продаваться. То есть люди просто вложили деньги в жилье, а потом перепродали его подороже. То есть мало того что мы теряем определенную долю рынка из-за таких застройщиков, так мы еще должны отдать свои деньги в бюджет, чтобы достроить квартиры "обманутым" не нами.

Не на того напали

Есть еще одна вещь, из-за которой мне обидно. Строитель — сложная и ответственная профессия. А посмотришь: один был колхозник — стал строителем, другой работал в медицине — и тоже в нашу профессию пришел. Да что же такое творится! Ведь они создают проблемы.

Пример: ИСК "Союз" курирует лор-отделение в горбольнице № 8. Когда появились деньги на ремонт учреждения, мы заявились на тендер, готовы были пойти даже на цену ниже себестоимости работ — все равно же помогаем. Но заявились ходоки: "Денег дайте, мы уйдем с аукциона". Ребята, вы не на того напали! В итоге мы опустились критично ниже себестоимости работ и вынуждены были отказаться от них. Но больница родная. Я предупредил главврача: "Придут требовать авансовое подписание актов выполненных работ, ничего не сделав". Как в воду глядел. И сегодня подрядчик пытается использовать некачественные материалы, говорит о дополнительных работах, которые надо выполнять. Когда он снижал цену на аукционе, он об этом почему-то не думал.

Вопросы аудитории

— Как управлять многопрофильным предприятием?

— Я ни одного дела не начинал, пока рядом не появлялся специалист, который понимал, что делает.

— Как за минимальные вложения получить результат?

— Почему я два дня счастливый? Совсем недавно рабочие не ходили в столовую: молодняк на всем экономит и вообще не обедает, а старики носят контейнеры с лапшой. Для меня шок. Если человек не накормлен, я работать с ним не могу. Я пошел по цехам и договорился: в цене обеда сохраним стоимость продукта, расходы на эксплуатацию здания заберу я. Оставшееся "съест" большой оборот, который мы получим, если все будут питаться в столовой. Теперь обед у нас стоит не 100 рублей, а 47, и все ходят в столовую.

— У вас есть преемник?

— У меня растет сын. Он мечется между Барнаулом и Новосибирском и интенсивно рвется к власти. Мы с ним ругаемся, и иногда очень серьезно — слишком молодежь категорична и делит все на черное и белое. Но он практически готов, чтобы заменить меня. Через несколько лет я постараюсь слинять на рыбалку.

— Как отдыхает ваш коллектив?

— Сегодня губернатор вручил мне награду как руководителю социально ответственного предприятия. Для меня важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно. У нас развернутая профсоюзная организация, молодежное движение, помогаем многодетным семьям, в том числе расширяем их жилплощадь.

Спортивные и культурно-массовые мероприятия проводятся по отдельной программе. На территории "БКЖБИ-2" есть два спортзала и тренажерные залы.

Ведущим в разделе "спорт" является Спортивный клуб "Союз". Впервые спортсмен из Алтайского края, представляющий клуб, стал чемпионом Европы по гиревому спорту. Это Константин Баев, победитель первенства России 2017 года.

Организуются разноплановые выездные мероприятия, такие как соревнования по зимней рыбалке и туризму, бег на лыжах зимой и поход в горы летом. Каждый год организовываются поездки для сотрудников и их детей в зоопарк Новосибирска. В этом году таких поездок было две.

— Как построен ваш рабочий день?

— В основе работы недельно-суточный график. Я планирую работу на месяц, а потом расписываю задачи по клеточкам. Я научился этому 20 лет назад в институте повышения квалификации. Там сказали: "Если хочешь быть руководителем, надо быть системным". Но у меня это не всегда получается: слишком много неизвестных, которые ломают план.

Искусство управленца

— Когда вы управляете "просто так", вы оратор, а не управленец. Работает только детальное знание себестоимости товара и услуги. При этом нужно постоянно накладывать фактическую себестоимость на плановую, заглядывать в ее составляющие. Но цифр иногда не хватает. Руководить — значит предвидеть и нести ответственность. Десятым чувством надо понять, когда и куда идти.

Выстроить систему управления сложным производством могут только исключительно системные, грамотные люди. Нам необходимо запланировать работу так, чтобы через месяц мы знали, когда какой панелевоз на какой дом должен прийти, с какими изделиями, с тем чтобы обеспечить бесперебойный монтаж дома.

Все должно быть рассчитано по минутам. Только такое планирование и организация могут позволить получить минимальную себестоимость продукции на рынке и быть конкурентоспособным. Поэтому в данной ситуации системность и позиция руководителя имеет принципиальное значение. Он должен четко представлять, где должен находиться и какие вопросы решать. Если он начнет размениваться на мелочи — смерть предприятию!

Транспортная схема

— В 1970 году, поступив в политех, я оказался в кабинете главного архитектора города Виталия Казаринова. Он показал нам два принципиально важных для Барнаула объекта — Обской бульвар и соединение пр. Красноармейского с улицей Г. Исакова с проходом через железнодорожный вокзал. В проекте была улица с несколькими переходами через улицы Северо-Западную, Малахова, Попова с целью ее соединения с северной частью города посредством моста в районе Гоньбы с выходом на перекресток новосибирской и кемеровской трасс. Сегодня мы видим, что проект до сих пор не реализован, и это создает большие проблемы городу.

Мы также прекрасно понимаем, что нужен "дуб­лер" проспекту Строителей, для этого надо соединить Павловский тракт с улицей Кулагина и далее уйти на старый мост, что существенно разгрузит центральную часть города и Жилплощадку.

Сегодня надо думать о том, как застраивать район Осипенко (микрорайон за железнодорожными путями), который оказался сейчас в самом центре города. Я считаю, что не надо пока планировать строительство нового жилья на правой стороне Оби, а нужно идти в сторону аэропорта, который переносить в село Новороманово.

Если эти вопросы не решать, то через очень небольшое количество лет в городе возникнет проблем еще больше, чем существует сегодня.

Партнер мероприятия: ПАО "БИНБАНК"