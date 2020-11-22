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Недвижимость

В Барнауле готовятся к стройке на стадионе «Локомотив» и закрывают зону от пешеходов

В Барнауле начали подготовку к реставрации стены трибун стадиона «Локомотив». Из-за этого на проспекте Строителей и улице Привокзальной поменяют схему движения пешеходов, сообщает «Банкфакс».

Здание бывшего стадиона "Локомотив" в Барнауле.
Здание бывшего стадиона "Локомотив" в Барнауле.
Родочинская Евгения.

Как сообщает издание, на проспекте Строителей тротуар вдоль стены «Локомотива» перекроют забором. Проходить участок барнаульцам придется от улицы Профинтерна по временному пешеходному переходу по противоположной стороне улицы. Такая схема будет действовать 1,5 года.

Еще одно ограждение вскоре появится на улице Привокзальной. Там также установят забор, но оставят место для пешеходов.

Стена трибун «Локомотива» должна быть отреставрирована и стать частью (стеной торговой галереи) будущего ЖК, который возведут на месте стадиона.

О том, что совладелец сети «Мария-Ра» Евгений Ракшин собирается строить на месте стадиона «Локомотив» жилой комплекс, стало известно в 2014 году. От комментариев о состоянии проекта предприниматель воздерживался. Архитектор Деринг в соцсетях писал, что строительству мешали «политические интриги и человеческая глупость».

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