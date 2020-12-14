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Недвижимость

Барнаульцы массово продают жилье и землю у аэропорта

Жители барнаульских поселков, расположенных около аэропорта, стали массово выставлять на продажу недвижимость и земельные участки.

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0

В базах сайтов объявлений уже порядка 70 предложений в категориях дома, дачи, земельные участки, которые находятся в Новомихайловке, СНТ «Березка», «Полет», «Простор», «Алмаз», «Березовая роща», «Аэрофлот», заметил «Алтайский портал недвижимости».

Территории попали в приаэродромную зону барнаульского аэропорта, границы которой обозначили в недавно измененных правилах застройки и землепользования.

Охранный пояс имеет массу ограничений, что и взволновало собственников недвижимости. Например, в такой зоне нежелательно эксплуатировать жилые здания из-за вредных выбросов, шума и вибрации от взлетающих и идущих на посадку самолетов.

Местные жители и садоводы надеются продать свои объекты, отмечают специалисты. Цены на земли в садоводствах начинаются от 50 тыс. рублей за пустой участок или от 4,5 тыс. рублей за сотку, что по меркам Барнаула очень дешево

В базе объектов есть как пустые земли, так и с готовыми домами, коттеджами и недостроями.

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