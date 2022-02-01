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Недвижимость

Барнаульцы пожаловались на заброшенную стройку, где уже 10 лет растут конопля и мусорная куча

Барнаульцы пожаловались на заброшенную стройку, где еще десять лет назад вырыли котлован под возведение 12-этажного многоквартирного дома, сообщает «Толк».

Закат алтайского строительства. Кран.
Закат алтайского строительства. Кран.
altapress.ru

Котлован расположен по адресу улица Интернациональная, 130. Яма за годы своего существования превратилась в мусорный полигон и место произрастания конопли.

«Котлован постоянно забрасывают мусором. Сейчас еще снегом запорошило, а летом это реальная помойка. И никому до него дела нет. А это центр города. Здесь почти уже нет ограждения — был деревянный забор, но его растащили на дрова. Мой дом стоит буквально в четырех метрах от котлована, мы потихоньку сползаем в него», — рассказал изданию местный житель.

Яма постепенно увеличивается — ее размывают дожди и талые воды. Мужчина подавал в суд на собственников участка, но по решению суда они лишь скосили траву.

По словам барнаульца, с других сторон котлована тоже живут люди и расположены коммерческие постройки, причем их собственники тоже судились с застройщиком.

«Дом проблемный, идет банкротство и уголовное дело. Работы приостановлены на стадии котлована, а это даже не нулевой цикл, так как нет фундамента. На данном этапе консервация объекта не проводится. Поскольку он не строится, надзор за ним не осуществляется», — пояснили изданию в Госинспекции Алтайского края.


На месте мусорного котлована хотели построить 12-этажный жилой дом с 75 квартирами, подземной парковкой и котельной на крыше.

Разрешения на строительство у собственника не было — это позже установил суд. Однако вложиться успели шесть дольщиков, купившие 15 квартир.

Работы по возведению многоэтажки остановились, а в 2015 году компанию признали банкротом — с тех пор не прекращаются судебные разбирательства.

Как отмечает издание, арбитражный управляющий предложил кредиторам застройщика-банкрота продать земельный участок, чтобы погасить требования, но такой вариант их не устроил.

В рамках мирового соглашения предлагается восстановить работоспособность собственника участка для привлечения на объект нового застройщика.

Ранее в Новоалтайске выплатили 105 млн рублей дольщикам дома, строительство которого начали в 2014 году и остановили на уровне 4 этажа.

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