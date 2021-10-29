В Новоалтайске выплатили 105 млн рублей дольщикам дома, достроенного до 4 этажа

В 2014 году в Новоалтайске застройщик «Строй-Тактика» приступил к строительству дома № 52а по улице ЮжСиба.
Планировали, что город украсит десятиэтажка, однако в 2015 году работы прекратили и с тех пор на пустыре «красуется» заброшенная стройка.
«Деньги дольщиков похитил бывший директор застройщика. Приговором суда он осужден к 4 годам лишения свободы», — рассказали в ведомстве.
Однако обязательства юрлица перед 80 гражданами остались не выполненными. С 2018 года в отношении застройщика ввели конкурсное производство.
«Конкурсным управляющим обеспечена сохранность объекта незавершенного строительства. „Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства“ выплатила дольщикам возмещение на общую сумму более 105 млн рублей», — отметили в прокуратуре.
Деньги уже поступили на счета жителей Новоалтайска. Дом исключили из реестра проблемных, фонду передали недострой и земельный участок.
Напомним, бывшего директора «Строй-Тактики» обвиняли в хищении 90 млн рублей, однако позже сумма уменьшилась до 37 млн рублей.