29 октября
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Недвижимость

В Новоалтайске выплатили 105 млн рублей дольщикам дома, достроенного до 4 этажа

В Алтайском крае 80 обманутых дольщиков получили обратно свои деньги, вложенные в строительство дома, сообщает региональная прокуратура.

Недострой в Новоалтайске.
Недострой в Новоалтайске.
epp.genproc.gov.ru.

В 2014 году в Новоалтайске застройщик «Строй-Тактика» приступил к строительству дома № 52а по улице ЮжСиба.

Планировали, что город украсит десятиэтажка, однако в 2015 году работы прекратили и с тех пор на пустыре «красуется» заброшенная стройка.

«Деньги дольщиков похитил бывший директор застройщика. Приговором суда он осужден к 4 годам лишения свободы», — рассказали в ведомстве.

Однако обязательства юрлица перед 80 гражданами остались не выполненными. С 2018 года в отношении застройщика ввели конкурсное производство.

«Конкурсным управляющим обеспечена сохранность объекта незавершенного строительства. „Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства“ выплатила дольщикам возмещение на общую сумму более 105 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

Деньги уже поступили на счета жителей Новоалтайска. Дом исключили из реестра проблемных, фонду передали недострой и земельный участок.

Напомним, бывшего директора «Строй-Тактики» обвиняли в хищении 90 млн рублей, однако позже сумма уменьшилась до 37 млн рублей.

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