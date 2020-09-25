Барокко, «Лофт» и богемское стекло. ТОП-5 самых дорогих квартир Барнаула

1 место. Квартира в престижном районе на Змеиногорском тракте
Возглавляет топ самых дорогих квартир «трешка», переделанная в 4-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе. Это идеальный вариант для семьи с хорошим достатком.
К добротному ремонту прилагаются встроенная техника, отдельная гардеробная и лоджия с витражными окнами, соединенная с гостиной.
- Стоимость — 13 млн рублей
- Площадь — 118 кв. м
- Цена за кв. м — 110 тыс. рублей
Как это часто бывает, вся территория огорожена и охраняется, для большей безопасности установлено видеонаблюдение. На ней расположились зона отдыха и детские площадки. Рядом — сосновый бор, поэтому дышится здесь легко и свободно.
2 место. Просторная квартира в стиле барокко на ул. Брестской
Это предложение действительно можно считать уникальным. Дом, в котором находится 3-комнатная квартира стоит в деловом центре Барнаула.
Отделка помещений выполнена из экологически чистых материалов европейского качества. Они гармонично сочетаются с эксклюзивным дизайном интерьера в стиле барокко с элементами классики.
- Стоимость — 11 млн рублей
- Площадь — 122 кв. м
- Цена за кв. м — 90 тыс. рублей
Здесь есть встроенная кухня из итальянской коллекции «Миассмебель», выполненная из натурального дерева. Межкомнатные двери и плинтуса из коллекции «Royal», а люстры ручной работы — из коллекции «Reccagni Angelo» (богемское стекло, бронза, шелк, хрусталь).
Владельцы дизайнерского чуда рассматривают вариант продажи квартиры вместе с мебелью.
3 место. Отличная «четырешка» в монолитном доме на Павловском тракте
Индустриальный район богат на интересные предложения. Данная квартира не требует вложений. Вся мебель, включая телевизор остается будущим владельцам.
«Какая же это квартира, если в ней не будет мебели», — с улыбкой резюмирует хозяйка недвижимости.
- Стоимость — 7,3 млн рублей
- Площадь — 2104 кв. м
- Цена за кв. м — 70,2 тыс. рублей
Кстати обстановка порадует самых взыскательных покупателей. Интересные дизайнерские решения, в меру и к месту яркие цвета вкупе с необычной планировкой. Отличная звукоизоляция и сигнализация идут в комплекте.
Транспортная развязка действительно удобная. Есть все виды транспорта. Уехать можно как с ул. Малахова, так и с Павловского тракта. Но лучше быть готовым к внушительным пробкам. Выбраться из спального района в часы пик, как и добраться обратно, будет не так-то просто.
4 место. Квартира в стиле «Лофт» в «Пилоте»
Средний вариант элитного жилья представляет дизайнерская квартира-студия с отделкой в стиле «Лофт» на пр-те Комсомольский в кирпичном жилом комплексе «Пилот».
- Стоимость — 4,5 млн рублей
- Площадь — 59,6 кв. м
- Цена за кв. м — 75,5 тыс. рублей
Это хороший вариант для творческих людей. Здесь есть все для тонкой душевной организации: нестандартный вариант отделки, много света, стеклянные перегородки, визуально увеличивающие квартиру, и проектор.
Район примыкает к историческому центру города. В пешей доступности стадион «Динамо», спортивный комплекс «Обь», бассейн, ФОК со спортивными залами и теннисными кортами.
5 место. «Столичная» трехкомнатная квартира для аскетов
Эта представительница рынка недвижимости с пятиметровыми потолками отличается хорошей планировкой и удобным расположением.
ЖК «Столичный» был возведен в историческом центре Барнаула на пересечении ул. 1905 года и ул. Профинтерна. А это недалеко от площади Октября и парка «Изумрудный».
- Стоимость — 5,7 млн рублей
- Площадь — 85 кв. м
- Цена за кв. м — 67 тыс. рублей
Дом построен из кирпича. Altapress.ru уже писал о том, что это наиболее экологичный строительный материал. Фасад здания оштукатурен текстурной штукатурка приятных, спокойных цветов — белого, бежевого, серого и горчичного.
Но в любой ложке меда всегда есть бочка дегтя. В квартиру придется серьезно вложиться. Но цена за квадрат в этой квартире внушает определенный оптимизм.