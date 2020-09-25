Барокко, «Лофт» и богемское стекло. ТОП-5 самых дорогих квартир Барнаула

Осень — очей очарование. А еще это прекрасное время для перемен. И рынку недвижимости есть что предложить даже самому взыскательному покупателю. Altapress.ru пролистал странички популярных «продажных» сайтов и подготовил подборку эксклюзивных квартир для толстого кошелька. Стоимость за квадратный метр такого жилья превышает средний барнаульский ценник.

1 место. Квартира в престижном районе на Змеиногорском тракте

Возглавляет топ самых дорогих квартир «трешка», переделанная в 4-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе. Это идеальный вариант для семьи с хорошим достатком.

Дом на Змеиногорском тракте , где продается 4-комнатная квартира. «Купипродай»

К добротному ремонту прилагаются встроенная техника, отдельная гардеробная и лоджия с витражными окнами, соединенная с гостиной.

Стоимость — 13 млн рублей

Площадь — 118 кв. м

Цена за кв. м — 110 тыс. рублей

Как это часто бывает, вся территория огорожена и охраняется, для большей безопасности установлено видеонаблюдение. На ней расположились зона отдыха и детские площадки. Рядом — сосновый бор, поэтому дышится здесь легко и свободно.

2 место. Просторная квартира в стиле барокко на ул. Брестской

Это предложение действительно можно считать уникальным. Дом, в котором находится 3-комнатная квартира стоит в деловом центре Барнаула.

Квартира в стиле барокко на ул. Брестская. «Купипродай»

Отделка помещений выполнена из экологически чистых материалов европейского качества. Они гармонично сочетаются с эксклюзивным дизайном интерьера в стиле барокко с элементами классики.

Стоимость — 11 млн рублей

Площадь — 122 кв. м

Цена за кв. м — 90 тыс. рублей

Здесь есть встроенная кухня из итальянской коллекции «Миассмебель», выполненная из натурального дерева. Межкомнатные двери и плинтуса из коллекции «Royal», а люстры ручной работы — из коллекции «Reccagni Angelo» (богемское стекло, бронза, шелк, хрусталь).

Владельцы дизайнерского чуда рассматривают вариант продажи квартиры вместе с мебелью.

3 место. Отличная «четырешка» в монолитном доме на Павловском тракте

Индустриальный район богат на интересные предложения. Данная квартира не требует вложений. Вся мебель, включая телевизор остается будущим владельцам.

Стильная квартира на Павловском тракте. «Купипродай»

«Какая же это квартира, если в ней не будет мебели», — с улыбкой резюмирует хозяйка недвижимости.

Стоимость — 7,3 млн рублей

Площадь — 2104 кв. м

Цена за кв. м — 70,2 тыс. рублей

Кстати обстановка порадует самых взыскательных покупателей. Интересные дизайнерские решения, в меру и к месту яркие цвета вкупе с необычной планировкой. Отличная звукоизоляция и сигнализация идут в комплекте.

Транспортная развязка действительно удобная. Есть все виды транспорта. Уехать можно как с ул. Малахова, так и с Павловского тракта. Но лучше быть готовым к внушительным пробкам. Выбраться из спального района в часы пик, как и добраться обратно, будет не так-то просто.

4 место. Квартира в стиле «Лофт» в «Пилоте»

Средний вариант элитного жилья представляет дизайнерская квартира-студия с отделкой в стиле «Лофт» на пр-те Комсомольский в кирпичном жилом комплексе «Пилот».

Трехкомнатная квартира в ЖК «Пилот». «Алтайская элита недвижимость».

Стоимость — 4,5 млн рублей

Площадь — 59,6 кв. м

Цена за кв. м — 75,5 тыс. рублей

Это хороший вариант для творческих людей. Здесь есть все для тонкой душевной организации: нестандартный вариант отделки, много света, стеклянные перегородки, визуально увеличивающие квартиру, и проектор.

Район примыкает к историческому центру города. В пешей доступности стадион «Динамо», спортивный комплекс «Обь», бассейн, ФОК со спортивными залами и теннисными кортами.

5 место. «Столичная» трехкомнатная квартира для аскетов

Эта представительница рынка недвижимости с пятиметровыми потолками отличается хорошей планировкой и удобным расположением.

Квартира в ЖК «Столичный». «Купипродай».

ЖК «Столичный» был возведен в историческом центре Барнаула на пересечении ул. 1905 года и ул. Профинтерна. А это недалеко от площади Октября и парка «Изумрудный».

Стоимость — 5,7 млн рублей

Площадь — 85 кв. м

Цена за кв. м — 67 тыс. рублей

Дом построен из кирпича. Altapress.ru уже писал о том, что это наиболее экологичный строительный материал. Фасад здания оштукатурен текстурной штукатурка приятных, спокойных цветов — белого, бежевого, серого и горчичного.

Но в любой ложке меда всегда есть бочка дегтя. В квартиру придется серьезно вложиться. Но цена за квадрат в этой квартире внушает определенный оптимизм.