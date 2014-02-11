Батл супергероев: как прошел День риэлтора в Барнауле

В ходе официальной части «Союз риэлторов Барнаула и Алтая» принимал поздравления от партнеров события. Ведущие агентства недвижимости наградили отличительными знаками за сотрудничество по итогам года.
Неофициальная часть прошла в формате батла супергероев: участники находили в себе скрытые возможности, а самые активные доказали, что именно они обладают невероятной риэлторской суперсилой.
«Союз риэлторов Барнаула и Алтая» традиционно собирает профессионалов рынка недвижимости по случаю Дня риэлтора. Как прошел праздник в прошлом году, смотрите в фоторепортаже.