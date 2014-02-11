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Батл супергероев: как прошел День риэлтора в Барнауле

7 февраля «Союз риэлторов Барнаула и Алтая» поздравил с праздником все профессиональное сообщество края и Республики Алтай. Вечер прошел в праздничной атмосфере: официальные поздравления и банкет сменяли развлечения, а диджей-сеты — живой вокал.

День риэлтора.
День риэлтора.
Дмитрий Лямзин.

В ходе официальной части «Союз риэлторов Барнаула и Алтая» принимал поздравления от партнеров события. Ведущие агентства недвижимости наградили отличительными знаками за сотрудничество по итогам года.

Неофициальная часть прошла в формате батла супергероев: участники находили в себе скрытые возможности, а самые активные доказали, что именно они обладают невероятной риэлторской суперсилой.

«Союз риэлторов Барнаула и Алтая» традиционно собирает профессионалов рынка недвижимости по случаю Дня риэлтора. Как прошел праздник в прошлом году, смотрите в фоторепортаже.

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