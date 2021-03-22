Березовая роща раздора. Жители «милицейского» поселка опасаются, что власти незаконно распорядились их землей

Жители поселка со звучным названием Калина Красная случайно выяснили, что участок земли в центре их населенного пункта, на ул. Евдокимова, 2, отдали многодетной семье. Долгое время надел считался зеленой зоной. У людей возникло опасение, что манипуляции с недвижимостью власти провели незаконно.

С этим вопросом они обратились в администрацию Первомайского района, но исчерпывающего ответа не получили, поэтому пришли в редакцию altapress.ru. Что это — евдокимовская шутка или шукшинский рассказ в криминальных тонах? Мы провели собственное расследование, получилась почти шукшинская история в духе «Калины красной».

«Сто сорок лет можно жить… с таким воздухом»

Для того чтобы разобраться в сути проблемы, корреспонденты altapress.ru вместе с председателем ассоциации собственников недвижимости «Калина Красная» Дмитрием Красковым отправились в гущу событий.

Корреспонденты altapress.ru побывали в поселке «Калина красная», где отдали многодетникам участок земли с березовой рощей. Анна Зайкова.

Небольшой поселок Калина Красная — очень уютное место, где все друг друга знают. Нас встретили аккуратные улочки, заботливо очищенные от снега. По периметру высажены вечнозеленые ели. Здесь даже дышится легче, чем в городе. К слову, до Барнаула отсюда рукой подать. Мы добрались до места из центра краевой столицы за каких-то 10−15 минут.

По пути проехали мимо элитных поселков Фирсова Слобода и Новая Грань. Благодаря им в микрорайоне активно развивается инфраструктура. Здесь построена небольшая церковь, почти готов детский сад и, возможно, будет построена школа. Одним словом, прекрасное место для жизни.

Справка Изначально Калина Красная была дачным поселком, где выдавали землю сотрудникам краевого управления внутренних дел. Поэтому долгое время в народе его называли «милицейским». Сейчас здесь живут не только блюстители порядка и прокуроры, вышедшие на заслуженный отдых, но и политики. В частности, красивое место, по словам Краскова, облюбовали бывший глава Республики Алтай Александр Бердников, депутат АКЗС Владимир Попов и т. д.

Калина Красная стоит немного особняком. Даже визуально поселок выгодно отличается от соседних — в глаза бросается обилие деревьев и кустарников. Особенно хорошо здесь разрослись березовые рощи. Поэтому большие и маленькие коттеджи будто спрятаны за стеной деревьев.

Жители, особенно те, чьи дома находятся по соседству с рощей, не готовы спокойно отдавать под вырубку свои зеленые зоны.

Дмитрий Красков. Анна Зайкова.

Дмитрий Красков,

председатель ассоциации собственников недвижимости «Калина Красная»:

— Мы гордимся тем, что живем в таком месте, ведь наш поселок со всех сторон окружен березами. И мы хотим, чтобы участок, отданный многодетной семье, остался лесной зоной. Мы каждый год занимаемся озеленением территории и хотим, чтобы так было и дальше.

Корреспонденты altapress.ru побывали в поселке «Калина красная», где отдали многодетникам участок земли с березовой рощей. Анна Зайкова.

В поселке всего три улицы. Две из них названы в честь знаменитых земляков — Василия Шукшина и Михаила Евдокимова. И это не случайно. На мысль натолкнуло название поселка: какая же это Калина Красная без Шукшина? Идею единогласно поддержали все местные жители. Они же предложили назвать другую улицу в честь юмориста и политика Михаила Евдокимова. Именно на ней расположен участок, вокруг которого мог разразиться скандал. Давайте разбираться.

«Шаркнули по душе…»

Корреспонденты altapress.ru побывали в поселке «Калина красная», где отдали многодетникам участок земли с березовой рощей. Анна Зайкова.

Много лет надел в 20 соток на ул. Евдокимова, 2 пустовал и уже успел превратиться в березовую рощу. Летом жители Калины Красной проводят здесь общие собрания, а зимой используют часть земли для свалки снега, так как другого места, если верить сельчанам, в населенном пункте просто нет.

Константин Шулятиков,

житель поселка Калина Красная:

— Ширина улиц не позволяет где-то складировать снег. Его надо постоянно вывозить. Это стоит недешево и делается за наш счет.

Корреспонденты altapress.ru побывали в поселке «Калина красная», где отдали многодетникам участок земли с березовой рощей. Анна Зайкова.

Когда выяснилось, что у надела появились новые хозяева — многодетная семья, в поселке вздрогнули. Переданный семье участок был «распилен» на два по 10 соток: на ул. Евдокимова, 2 и 2-а. Судя по данным публичной кадастровой карты, оба участка предназначены для ведения личного подсобного хозяйства. Десять соток на Евдокимова, 2 были оформлены на Татьяну Бирюлю 28 января 2021 года. Кадастровая стоимость надела — 598,4 тыс. рублей.

Скрин фрагмента кадастровой карты Алтайского края. pkk.rosreestr.ru.

Как рассказал altapress.ru Дмитрий, один из хозяев недвижимости, участок был передан администрацией Барнаула на законных основаниях. Семья ждала своей очереди порядка шести лет. За это время многодетники успели купить другой участок в соседнем поселке Фирсова Слобода и построить там дом.

Теперь, когда семье передали надел, владельцы решили его продать. В феврале участок выставили на «Авито» почти за 1,5 млн рублей. Факт продажи березовой рощи показался соседям новых хозяев очень похожим на скандальные истории вокруг участков для многодетных семей, прогремевшие в прошлом году.

Корреспонденты altapress.ru побывали в поселке «Калина красная», где отдали многодетникам участок земли с березовой рощей. Анна Зайкова.

Напомним, два куска были вырваны из территории городских лесов в Кировском бору в Барнауле. Так появились два участка под строительство коттеджей, которым присвоили адреса: ул. Кутузова, 14-б и 14-в. По ним прошло несколько судебных заседаний, к проблеме подключилась общественность. В итоге природоохранная прокуратура отстояла лес, добившись в суде, чтобы смену функциональной зоны признали незаконной.

Еще один пока спорный участок в элитном поселке «вторгся» на придомовую территорию ТСЖ «Городок» на Змеиногорском тракте, 69-а и 71-л. Его жителей могут обязать за свой счет снести часть забора, дорогие деревья и детскую площадку. На данный момент суд согласился провести экспертизу о возможности эксплуатации ТСЖ в усеченных границах.

Корреспонденты altapress.ru побывали в поселке «Калина красная», где отдали многодетникам участок земли с березовой рощей. Анна Зайкова.

«Но душа-то , душа-то… плачет»

На схеме участков под индивидуальное жилое строительство для управления внутренних дел, датированной 1992 годом, спорный надел отнесен к лесной зоне. Однако с тех пор многое изменилось.

Скрин карты генерального плана Санниковского сельсовета. Сайт администрации Первомайского района.

В частности, согласно генеральному плану Санниковского сельсовета, к которому относится Калина Красная и все прилегающие элитные поселки, львиная доля территории населенного пункта относится к желтой зоне, предназначенной для застройки индивидуальными жилыми домами.

Маленькие участки салатового цвета — зоны озелененных территорий общего пользования — разместились по другую сторону ул. Евдокимова. И пока здесь строить ничего нельзя.

Корреспонденты altapress.ru побывали в поселке «Калина красная», где отдали многодетникам участок земли с березовой рощей. Анна Зайкова.

Генплан был подготовлен компанией «Земпроект» в 2019 году, тогда же глава администрации сельсовета провел публичные слушания. Протокол опубликован на сайте муниципалитета.

Изменения потребовались после обращений собственников земельных участков об организации транспортной инфраструктуры и смене функциональных зон.

Корреспонденты altapress.ru побывали в поселке «Калина красная», где отдали многодетникам участок земли с березовой рощей. Анна Зайкова.

Факт В Калине Красной живет барнаульский предприниматель, гендиректор Новоалтайского маслосырзавода. В прошлом году он за свой счет купил 1,7 тыс. саженцев и кустарников, половину из которых раздал сельчанам, чтобы они высадили их на улицах поселка.

Важно, что корректировка генплана не касалась изменения статуса земель в пределах Калины Красной.

Корреспонденты altapress.ru побывали в поселке «Калина красная», где отдали многодетникам участок земли с березовой рощей. Анна Зайкова.

Юрист Сергей Беззубенко пояснил altapress.ru, что есть общее правило определения целевого назначения наделов тех или иных муниципальных образований, опирающееся на Земельный и Градостроительный кодексы.

Сергей Беззубенко,

юрист:

— Администрация могла выделить этот участок не только многодетной семье, но и любой другой, а также просто выставить его на торги под индивидуальное жилищное строительство. Обеспокоенность жителей поселка, разумеется, можно понять. Но в данной ситуации они, вероятнее всего, окажутся неправы.

Корреспонденты altapress.ru побывали в поселке «Калина красная», где отдали многодетникам участок земли с березовой рощей. Анна Зайкова.

Юрист добавил, что сельчан никто не обязан был уведомлять о передаче участка, находящегося в государственной собственности. Слушания проходят только по вопросам изменения назначения функциональных зон и утверждения обновленной версии генерального плана муниципалитета. При этом в документе прописываются и прорисовываются все нюансы, в том числе размещение зеленых зон. Именно это и выносится на обсуждение.

Корреспонденты altapress.ru побывали в поселке «Калина красная», где отдали многодетникам участок земли с березовой рощей. Анна Зайкова.

Сергей Беззубенко,

юрист:

— Если участок отмечен в генплане Санниковского сельсовета как зеленая зона либо администрация поменяла функциональную зону (например, установила ИЖС там, где были леса) без общественных слушаний, то это нарушение. Но в случае если участок — импровизированная зеленая зона, нареканий быть не может. В населенных пунктах иногда стихийно образуются зеленые зоны, где жители высаживают газон, саженцы деревьев и кустарников, а также устраивают место для отдыха. Зачастую это происходит из-за того, что участок долгое время никому не передавался и просто зарос. Несмотря на это, статус недвижимости не меняется.

«Письма хорошие. Покой от них»

Справки , документы СС0

Как мы уже упоминали, когда жители Калины Красной узнали о возможной вырубке «евдокимовских» берез под строительство, то начали стучаться во все двери. Они направили письма в администрации Санниковского сельсовета и Первомайского района и районную прокуратуру. По словам сельчан, в ответ они получили только отписки.

В распоряжении altapress.ru оказалось письмо первого замглавы Первомайского района Дмитрия Шипунова. В нем он пояснил, что многодетная семья может распорядиться полученной недвижимостью на ул. Евдокимова, 2 и 2-а по своему усмотрению, но в рамках законодательства. В том числе она вправе «отчуждать свое имущество в собственность другим лицам».

«Люди!.. Давайте любить друг друга!»

Корреспонденты altapress.ru побывали в поселке «Калина красная», где отдали многодетникам участок земли с березовой рощей. Анна Зайкова.

Председатель АСН «Калина Красная» Дмитрий Красков показал нам второй участок, где образовался похожий зеленый островок. Он находится практически в самом начале ул. Евдокимова.

Здесь, среди деревьев, сельчане хотят оборудовать детскую площадку или зону отдыха. Но есть серьезные опасения, что и этот участок будет отдан под строительство, а значит, деревья попросту вырубят. Но из этой ситуации есть правовой выход.

Корреспонденты altapress.ru побывали в поселке «Калина красная», где отдали многодетникам участок земли с березовой рощей. Анна Зайкова.

Сергей Беззубенко,

юрист:

— Жители могут решить данный вопрос в рамках своего муниципалитета. Если ими уже создана некоммерческая организация собственников недвижимости, то они вправе обратиться к администрации как юридическое лицо. Так жители смогут оформить официальную заявку на использование участка для некоммерческих целей. В случае положительного ответа они обезопасят надел и получат возможность использовать его для рекреации или детской площадки.

Корреспонденты altapress.ru побывали в поселке «Калина красная», где отдали многодетникам участок земли с березовой рощей. Анна Зайкова.

В заключение скажем, что глава многодетной семьи Дмитрий уверен в законности получения участка и готов побороться за него в суде. Он не видит оснований для нападок и не понимает, почему жители Калины Красной так остро восприняли новость о передаче надела кому-то в собственность.

Дмитрий подчеркнул, что готов встретиться с обеспокоенными соседями в суде и доказать свое право на землю и правомерность дальнейших манипуляций с участком на ул. Евдокимова. По его мнению, суд способен расставить все по местам и отмести все сомнения.

В планах семьи — продать надел. Если же покупатель не найдется, то собственники намерены все же построить здесь дом.