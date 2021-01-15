Победа здравого смысла. Краевой суд вынес важное решение по земельным участкам в ленточном бору Барнаула

Алтайский краевой суд признал незаконной смену функционального назначения скандально известных земельных участков на ул. Кутузова 14-б и 14-в, отданных администрацией Барнаула в собственность многодетным семьям. Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края. Скандальная история началась летом прошлого года.

Начало «кутузовской» битвы

Летом прошлого года жителей поселка Кирова возмутили вырубки на территории бора, они начались после того, как мэрия Барнаула безвозмездно передала два участка леса по 15 соток многодетным семьям. За помощью барнаульцы обратились в прокуратуру.

В надзорном ведомстве напомнили, что после обращения провели проверку по факту незаконного строительства на территории Кировского бора. В результате прокурорского вмешательства было установлено, что наделы на ул. Кутузова с литерами 14-б и 14-в относятся к городским лесам и были незаконно переданы двум многодетным барнаульцам для индивидуального жилищного строительства.

На ул. Кутузова готовят площадку в 6,1 тыс. кв. м.

«Участки были предоставлены гражданам в связи с изменением генерального плана и правил землепользования и застройки Барнаула. Поменялся их функциональный и территориальный статус с лесопарковой зоны на зону для ИЖС. Эти нарушения послужили основанием для обращения в июле прошлого года заместителя прокурора региона в Алтайский краевой суд с исковым заявлением о признании недействующим генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа в части изменения функционального назначения земли на этих двух участках», — рассказала начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Алтайского края Татьяна Сивидова-Абкарян.

На ул. Кутузова готовят площадку в 6,1 тыс. кв. м.

Продолжение последует

Судебное разбирательство, за которым жители поселка Кирова следили все лето и осень, завершилось 23 декабря 2020 года. Алтайский краевой суд вынес решение об удовлетворении заявленных прокурором требований.

Суд. Решение суда. Pixabay.com

«На данный момент постановление еще не вступило в законную силу. И, судя по активной позиции непризнания требований прокурора, которую заняли практически все задействованные лица, участвующие в деле, кроме министерства природных ресурсов и экологии и самих жителей, я уверена, что судебный акт будет оспариваться в апелляционном порядке», — отметила Татьяна Сивидова-Абкарян.

Шаг за шагом

Общественник Владимир Ванюшев.

В августе прошлого года altapress.ru писал о судебном процессе, приостановленном Центральным районным судом. В его рамках прокуратура намеревалась оспорить сделки по передаче в собственность многодетным семьям участков в Ленточном бору.

В пресс-службе ведомства пояснили, что дело было приостановлено до рассмотрения Алтайским краевым судом иска об оспаривании нормативно-правовых актов, о которых рассказано выше.

«Как только судебный акт, вынесенный Алтайским краевым судом вступит в законную силу, производство по иску природоохранного прокурора будет возобновлено», — добавили в ведомстве.

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

Напомним, алтайский межрайонный природоохранный прокурор выступил в защиту прав жителей города и за признание недействительными сделок по передаче земельных участков на ул. Кутузова 14-б и 14-в в собственность многодетным семьям. Он также намеревался добиться того, чтобы администрация Барнаула включила земельные участки обратно в состав городских лесов и изменила разрешенный вид использования земельных участков.

Борьба продолжается

Старые сосны в алтайских ленточных борах. Алексей Грибков.

«Мы даже не сомневаемся в том, что наша позиция верна и наши требования будут удовлетворены. Первый этап пройден успешно — признаны незаконными правовые акты, на основании которых была изменена функциональность земельных участков. И я думаю, после этого и процесс об оспаривании передачи их в собственность наверняка пойдет в заданном прокурором русле», — отметила Татьяна Сивидова-Абкарян.

Инициативная группа жителей поселка Кировский тоже намерена бороться до конца, не смотря на то, что в их рядах не стало одного из главных идейных вдохновителей.

13 декабря 2020 года скоропостижно ушла из жизни председатель ТСЖ «Кутузовский» Татьяна Черникова.

Татьяна Александровна играла одну из ведущих ролей в «Кутузовском споре». Она составляла запросы и обращения в профильные ведомства и министерства города и края, инициировала ряд экспертиз, скрупулезно собирала каждый документ, консультировалась с юристами и, по возможности, участвовала в судебных заседаниях. В прошлом году при ее активном участии удалось пресечь несколько попыток нанесения ущерба лесному массиву в черте Барнаула.

Старые сосны в ленточных борах Алтайского края. Алексей Грибков.

Участники инициативной группы заверили, что не отступят и будут дальше бороться за лес. И речь идет не только про скандальные участки с литерами 14-б и 14-в. По соседству с ними активно ведется подготовка к строительству 17-этажной высотки. Жители рассказали altapress.ru, что на место уже стягивается строительная техника, идет подготовка котлована под фундамент.

Напомним: горожане, живущие рядом с Кировским бором предложили нестандартный вариант использования леса и прилегающей территории без ущерба природе — создать на деньги барнаульских предпринимателей спортивный кластер.

К сожалению, ни губернатор края Виктор Томенко, ни мэр Барнаула Вячеслав Франк никак не обозначили своих позиций в этом непростом споре. Каких-то заявлений или комментариев с их стороны не было.