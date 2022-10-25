Без свиста машин. Московский архитектор рассказал, какими должны быть дворы и почему идеал так трудно воплотить

Когда жители будут чувствовать себя в безопасности, насколько нам плохо жить без мангала и зачем детям огородики? Преподаватель кафедры Градостроительства Московского архитектурного института Георгий Пряничников прочитал барнаульским студентам лекцию о том, какими должны быть безопасные и комфортные дворы. А altapress.ru приготовил для вас его основные тезисы. В том числе и о том, почему этих принципов дизайнерам сегодня так трудно придерживаться.

В Барнауле запрещается повреждать малые архитектурные формы. И использовать их не по назначению.

Безопасность и комфорт

Дизайн интерьера решает физиология и эргономика человеческого тела. Дизайн дворовых территорий определяет безопасность. Поэтому последний, в том числе и российский тренд, — дворы без машин.

На примере проекта одного стокгольмского квартала, Пряничников показал абсолютно пешеходный двор, по которому «на колесах» могут передвигаться максимум велосипедисты, маломобильные и «тракторишка», который убирает снег. Под всей этой территорией — большой подземный гараж, в котором не только оставляют машины, но и принимают мусор, и загружают товары в магазин.

Такая система может решить массу проблем. Ключевая из них — детская безопасность.

Георгий Пряничников,

преподаватель кафедры Градостроительства МАРхИ:

К сожалению, криминальная обстановка такова, что мы вынуждены провожать и встречать из школы ребенка и следить, чтобы его не украли, не задавили, не съели собаки. Явление родилось, потому что мы не разводим потоки: не с помощью какой-то линии на асфальте, а категорически, чтобы они вообще не могли пересечься.

Проект ЖК на улице Шумакова , 13. Предоставлено altapress.ru.

Иначе говоря, нельзя допускать возможности, чтобы люди ходили там, где ездят машины и наоборот. А чтобы сделать двор еще и комфортным, нужно разводить еще и потоки людей.

Георгий Пряничников,

преподаватель кафедры Градостроительства МАРхИ:

Двор — место пребывания и встреч самых разных возрастных групп. Мы не можем совмещать младенцев, которым требуется покой, с детьми шести лет с «ядерным реактором», которым надо кого-то бить, самим падать и при этом громко кричать. Также они будут мешать пенсионерам, что хотят спокойно посидеть и почитать, и так далее.

У каждой возрастной группы должен быть центр, отделенный от других.

Что важно для двора

Укрытие

Жителям двора нужно укрываться от непогоды под навесами. «Почему мы все время проектируем какую-то „Италию“ с решетками от солнца? — удивляется Пряничников. — Возможно, это часть петровского западнофильства?»

«Тормозить» автомобили

Если совсем не удается избавиться от дороги во дворе, нужно с помощью планировки предусмотреть торможение машин: повороты, лежачие полицейские, пешеходные переходы. «Чтобы не было возможности газануть с одной стороны района и вылететь со свистом в другой», — добавляет эксперт.

Лежачий полицейский. Михаил Хаустов

Что круто

Мангал

«Мангальная зона во дворе, чтобы жарить шашлыки на 1 мая — это здорово, — говорит Пряничников. — Это наш генетическая программа: мужик должен принести „мамонта“. Но законодательство в России их не позволяет».

Контакт с природой

Небольшие клумбы и импровизированные грядки полезны для расширения детского кругозора.

«В Скандинавии, где не так давно все жили в деревнях, дают возможность своим детям контактировать с частичкой сельской действительности, — рассказывает эксперт. — Они делают во дворах группами ящики из досок-бревен, из которых формируют грядки-огородики».

Урожай. Помидор. Михаил Хаустов

Что не круто

Перегораживать забором двор

С одной стороны, теряется диагональный проход через квартал. А с точки зрения безопасности жителей двора, как говорит Пряничников, «наверное, хорошо». «Это не от хорошей жизни, к сожалению, делается, — объясняет он. — Если бы у нас, как в том же самом Шанхае, была система тотального видеоконтроля… Уличная преступность в этом городе, поверьте, сведена практически к нулю. Там никто в четыре часа ночи „закурить“ не попросит».

Нет дизайнеров внутридворовых территорий

Георгий Пряничников,

преподаватель кафедры Градостроительства МАРхИ:

Проектирование благоустройства городских территорий происходит случайно. Либо в качестве механического продолжения того, что архитекторы и градостроители начиркали по принципу «потом доделают». Как говорит мой коллега, «потом» не будет.

Благоустройство дворов. пресс-служба администрации города Барнаула.

Российские «строительные» законы

Георгий Пряничников,

преподаватель кафедры Градостроительства МАРхИ: