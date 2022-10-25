25 октября
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Недвижимость

Без свиста машин. Московский архитектор рассказал, какими должны быть дворы и почему идеал так трудно воплотить

Когда жители будут чувствовать себя в безопасности, насколько нам плохо жить без мангала и зачем детям огородики? Преподаватель кафедры Градостроительства Московского архитектурного института Георгий Пряничников прочитал барнаульским студентам лекцию о том, какими должны быть безопасные и комфортные дворы. А altapress.ru приготовил для вас его основные тезисы. В том числе и о том, почему этих принципов дизайнерам сегодня так трудно придерживаться.

В Барнауле запрещается повреждать малые архитектурные формы. И использовать их не по назначению.
В Барнауле запрещается повреждать малые архитектурные формы. И использовать их не по назначению.
Олег Богданов

Безопасность и комфорт

Дизайн интерьера решает физиология и эргономика человеческого тела. Дизайн дворовых территорий определяет безопасность. Поэтому последний, в том числе и российский тренд, — дворы без машин.

На примере проекта одного стокгольмского квартала, Пряничников показал абсолютно пешеходный двор, по которому «на колесах» могут передвигаться максимум велосипедисты, маломобильные и «тракторишка», который убирает снег. Под всей этой территорией — большой подземный гараж, в котором не только оставляют машины, но и принимают мусор, и загружают товары в магазин.

Такая система может решить массу проблем. Ключевая из них — детская безопасность.

Георгий Пряничников,
преподаватель кафедры Градостроительства МАРхИ:

К сожалению, криминальная обстановка такова, что мы вынуждены провожать и встречать из школы ребенка и следить, чтобы его не украли, не задавили, не съели собаки. Явление родилось, потому что мы не разводим потоки: не с помощью какой-то линии на асфальте, а категорически, чтобы они вообще не могли пересечься.

Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Проект ЖК на улице Шумакова, 13.
Предоставлено altapress.ru.

Иначе говоря, нельзя допускать возможности, чтобы люди ходили там, где ездят машины и наоборот. А чтобы сделать двор еще и комфортным, нужно разводить еще и потоки людей.

Георгий Пряничников,
преподаватель кафедры Градостроительства МАРхИ:

Двор — место пребывания и встреч самых разных возрастных групп. Мы не можем совмещать младенцев, которым требуется покой, с детьми шести лет с «ядерным реактором», которым надо кого-то бить, самим падать и при этом громко кричать. Также они будут мешать пенсионерам, что хотят спокойно посидеть и почитать, и так далее.

У каждой возрастной группы должен быть центр, отделенный от других.

Что важно для двора

Укрытие

Жителям двора нужно укрываться от непогоды под навесами. «Почему мы все время проектируем какую-то „Италию“ с решетками от солнца? — удивляется Пряничников. — Возможно, это часть петровского западнофильства?»

«Тормозить» автомобили

Если совсем не удается избавиться от дороги во дворе, нужно с помощью планировки предусмотреть торможение машин: повороты, лежачие полицейские, пешеходные переходы. «Чтобы не было возможности газануть с одной стороны района и вылететь со свистом в другой», — добавляет эксперт.

Лежачий полицейский.
Лежачий полицейский.
Михаил Хаустов

Что круто

Мангал

«Мангальная зона во дворе, чтобы жарить шашлыки на 1 мая — это здорово, — говорит Пряничников. — Это наш генетическая программа: мужик должен принести „мамонта“. Но законодательство в России их не позволяет».

Контакт с природой

Небольшие клумбы и импровизированные грядки полезны для расширения детского кругозора.

«В Скандинавии, где не так давно все жили в деревнях, дают возможность своим детям контактировать с частичкой сельской действительности, — рассказывает эксперт. — Они делают во дворах группами ящики из досок-бревен, из которых формируют грядки-огородики».

Урожай. Помидор.
Урожай. Помидор.
Михаил Хаустов

Что не круто

Перегораживать забором двор

С одной стороны, теряется диагональный проход через квартал. А с точки зрения безопасности жителей двора, как говорит Пряничников, «наверное, хорошо». «Это не от хорошей жизни, к сожалению, делается, — объясняет он. — Если бы у нас, как в том же самом Шанхае, была система тотального видеоконтроля… Уличная преступность в этом городе, поверьте, сведена практически к нулю. Там никто в четыре часа ночи „закурить“ не попросит».

Нет дизайнеров внутридворовых территорий

Георгий Пряничников,
преподаватель кафедры Градостроительства МАРхИ:

Проектирование благоустройства городских территорий происходит случайно. Либо в качестве механического продолжения того, что архитекторы и градостроители начиркали по принципу «потом доделают». Как говорит мой коллега, «потом» не будет.

Благоустройство дворов.
Благоустройство дворов.
пресс-служба администрации города Барнаула.

Российские «строительные» законы

Георгий Пряничников,
преподаватель кафедры Градостроительства МАРхИ:

Мы проехали эпоху, когда можно было законодательно влиять на застройщика и он не имел никакой возможности обойти закон. Есть процент озеленения — убейся и выложи, чтоб был «живой».

Теперь есть пятак земли — надо как можно выше поднять. Если положено 15 соток насаждений, а помещается всего пять, заказчики говорят: «О, мы их вертикально озеленяем и включаем в ту площадь». И по процентовке, вроде как, проходит. А для людей парк есть за три километра — «дойдут».

Это все будет длиться до тех пор, пока не будет введен мощнейших государственный контроль. Как в Китае, когда товарищу выдают девять грамм, а потом и счет за них.

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