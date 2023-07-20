Бывший Собчак купил любимый дом Пугачевой в Юрмале

Особняк продавался с 2016 года. Тогда он стоил 1,5 млрд рублей. До 2021 года никто не проявлял интереса к этой недвижимости.

Вилла сдавалась в аренду по цене 10 млн рублей за месяц. В результате владелец недвижимости Красовицкий продал дом американскому миллионеру Александру Шусторовичу.

Он выкупил особняк всего за 600 млн рублей. Это вдвое дешевле изначальной цены. Покупка обернулась для миллионера длительными судебными процессами.

Сначала он добавился передачу прав на земельный участок, а затем делил с владельцем мебель и технику. По его словам, дети Красовицкого без его ведома забрали ее из дома.

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