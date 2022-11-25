Бывшую квартиру Мэрилин Монро в Нью-Йорке продают со скидкой

Бывшую квартиру площадью 203,4 кв. м. актрисы Мэрилин Монро и ее мужа сценариста Артура Миллера в Нью-Йорке решили продать со скидкой, сообщает New York Post .

За квартиру с историей попросили 3,05 млн долларов. До этого цена была на 700 тыс. долларов больше. Объект расположен по адресу 444 East 57th Street, на 13-м этаже 14-этажного здания 1927 года постройки.

В квартире есть три спальни, три ванных комнаты, в одной из которых есть окна, а также дополнительный санузел.

Кроме того, в ней есть гостиная и библиотека с дровяными каминами, кухня и столовая. Из некоторых окон открывается вид на пролив Ист-Ривер.

Ранее мы показывали пентхаус на Воробьевых горах с видом на Москву-Сити, который продается в столице за 252 млн рублей.