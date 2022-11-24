Пентхаус на Воробьевых горах с видом на Москву-Сити продается в столице за 252 млн рублей

Двухкомнатная квартира площадью 168 кв. м. продаются в Москве за 252 млн рублей. Объявление разместили на «Циан».

Пентхаус расположен на 50 этаже из 53 по адресу Москва, р-н Раменки, ул. Мосфильмовская, 8. Риелтор указывает, что у квартиры эксклюзивная отделка.

Функциональная планировка позволит жить в комфорте: просторная кухня-столовая-гостиная, главная спальня с собственными ванной и гардеробной комнатами, гостевой санузел.

Высота потолков — четыре метра. Из существенных плюсов — здание состоит из двух башен, в одной из которых ТРЦ, офисы, продуктовые магазины, салоны красоты, подземная парковка.

Во внутреннем дворе есть детский игровой городок и спортивная площадка.

Ранее мы рассказывали о квартире в Москве, которую продают за 1 млрд рублей.