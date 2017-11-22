Бывшую территорию моторного завода в Барнауле продают за колоссальные деньги

Самарская "Группа СДМ" выставила на продажу территорию, которая в прошлом принадлежала Алтайскому моторному заводу. Собственник просит за гектар 50 млн рублей. В целом лот оценили в 0,5 млрд. Это неадекватная для данной территории сумма, считает руководитель АН "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.
"Группа СДМ" приобрела 1/8 территории Алтайского моторного завода на пр. Космонавтов, 8 около 12 лет назад и теперь решила продать его. В объявлении на Авито сказано, что площадь участка составляет 10,17 га. Стоимость — 50 млн за га (500 тыс за сотку). По словам Константина Никитеева, для промышленной зоны это очень высокая цена.
Константин Никитеев,
руководитель АН "Ключ-Риэлт":
— Сегодня предприниматели покупают территорию для производства гораздо дешевле — по 5-6 млн за гектар. Кроме того, этот участок соседствует с ТЦ "Прораб". Это здание долго продавали, а потом хотели организовать сельхозрынок. Бизнес не пошел и объект вновь выставлен на продажу. Но он не востребован, хотя это хорошее здание с парковкой.
Эксперт отметил, что стоимость 50 млн за гектар приемлема, если речь идет об участке для жилищного строительства. На Космонавтов такой проект вряд ли возможен. Риэлтор полагает, что объявление могло появиться не с целью поиска покупателя, а, например, чтобы продемонстрировать банку свои активы и получить выгодный кредит. Однако он предупреждает потенциальных покупателей, что прежде чем приобрести участок, следует изучить его кадастровую стоимость и посчитать будущий налог: "Здание на Космонавтов, 8 граничит с "красной линией". Потенциально это очень дорогой актив в плане налогообложения".
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