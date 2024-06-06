Уже около месяца барнаульские СМИ пристально следят за тем, как закрывается старый ЦУМ. О его реинкарнации было известно только из небольшого выступления на градсовете. Бизнесмен Евгений Ракшин рассказал altapress.ru, почему возникла необходимость в переменах, что нового даст Барнаулу этот объект и какая сейчас ситуация с сереброплавильным заводом. И очень удивил нас тем, что не хочет заниматься строительством жилья.

«Центральный, Уникальный, Модный»

– Начнем издалека. Как пришли к решению построить новый ЦУМ?

– Постепенно. История причастности к зданию началась с того, что Александр Федорович Ракшин в начале 2000-х приобрел ЦУМ у его трудового коллектива.

В 2005-2006 годах, когда я стал заниматься строительством, решил сделать из этого здания ТЦ. Если кто-то помнит, по советской технологии первый и второй этаж универмага были торговыми, а третий и подвал занимали склады.

Центральный универмаг на пр. Ленина в Барнауле, фото 1986 года. vk.com/kraevedaltay

Большие запасы товаров уже не требовались, поэтому мы переоборудовали технические площади под торговые. Тогда это был один из объектов, куда арендаторы вставали в очередь.

Но с развитием торговых центров в городе интерес к ЦУМу стал угасать. Прежде всего, к цокольному и третьему этажам. Этого следовало ожидать: в здании нет лифта и эскалатора, а покупатели к таким условиям уже не готовы.

Так мы были вынуждены рассуждать о судьбе здания и разрабатывать концепцию, подходящую для этой локации.

Реконструкция ЦУМа – не супердоходный проект. Но на него уже потрачено столько времени и сил, что несмотря ни на какие внешние условия (высокая ключевая ставка и себестоимость строительства, прочие сопутствующие вещи), хочется уже начать практическую реализацию проекта. И по мере сил и умений сделать свой вклад в развитие Барнаула как современного, комфортного города, удобного для жизни, работы и отдыха.

– ЦУМ сменит название? Что оживит это место?

– Планируем оставить прежнее, но дать ему новый смысл. Будет не «Центральный универсам», а, допустим, «Центральный, Уникальный, Модный».

«Центральный» – по месторасположению.

«Уникальный» – про многофункциональность. В Барнауле пока еще не было подобных комплексов, где соединялись бы деловые, торговые, туристические пространства и зоны отдыха.

Первые два этажа займут общественные сферы: общепит с кофейнями, ресторанами и кафе, а также супермаркет «Мария-Ра», который будет еще больше и современнее. Новинки пока не анонсируем. Скажу одно: к моменту запуска все будет по последнему слову техники.

На втором этаже будет уже классический ресторан с большим залом и террасой на крыше стилобата (сооружение, этаж, объединяющий несколько зданий. – Прим. ред.).

Высотную часть займут офисы и отель на 80 номеров уровня «четыре звезды». Однако весь конструктив, включая размер номеров и потолки высотой в три метра, выполним по стандартам пяти звезд, что при необходимости позволит в будущем с наименьшими усилиями повысить звездность гостиницы.

На самом верху откроется небольшой, но красивый и современный ресторан. Будет интересно: на сегодняшний день высотных объектов с общественными пространствами на крыше в Барнауле пока нет. Любой желающий сможет не спеша насладиться прекрасными панорамными видами на город и реку во время вкусного обеда, ужина или просто за чашкой чая. Это круче, чем на колесе обозрения, где видишь панораму всего лишь полторы минуты.

И, наконец, «Модный». Будем стараться, чтобы ЦУМ стал знаковым местом и центром притяжения для всех жителей и гостей Барнаула.

«Новый облик территории»

– Это тот же проект, что вы ранее презентовали? На градостроительном совете были рекомендации пересмотреть этажность здания. Она изменилась?

– Проект тот же. Высота осталась прежней. Плюс-минус такой она была и во всех предыдущих проектах.

Мы не считаем себя суперархитекторами. Поэтому проводили консультации с профессионалами, ведущими архитекторами Барнаула. Подавляющее большинство сказало, что да, здание такой высоты впишется в это место.

В пример приводили корпус «М» АлтГУ, жилое здание за «Титов-Ареной» и будущие высотки на Сахарова, которые градостроительный совет одобрил. На взгляд архитекторов, четыре точки сформируют новый облик этой территории.

Как будет выглядеть площадь Сахарова со всеми новыми объектами. "СПИЧ" Как будет выглядеть площадь Сахарова со всеми новыми объектами. "СПИЧ" Как будет выглядеть площадь Сахарова со всеми новыми объектами. "СПИЧ" Как будет выглядеть площадь Сахарова со всеми новыми объектами. "СПИЧ" Как будет выглядеть площадь Сахарова со всеми новыми объектами. "СПИЧ" Как будет выглядеть площадь Сахарова со всеми новыми объектами. "СПИЧ"

– На каком этапе проект? Когда будете готовы приступить к реализации и каковы сроки строительства?

– Заканчиваем экспертизу, скоро будем готовы обратиться за разрешением на строительство. Планируем в июне начать демонтаж старого ЦУМа, это займет пару месяцев. Стройка займет порядка двух лет – это сжатый, но реалистичный срок, в который постараемся уложиться.

Мы осознаем, что можем доставить сложности постоянным покупателям «Марии-Ра» в ЦУМе. Приготовим информацию о ближайших шести магазинах и в первый месяц строительства сделаем в них дополнительную скидку, чтобы процесс «перехода» прошел более слажено.

Понятно, что реконструкция ЦУМа, как и любая стройка, будет создавать определенные неудобства, но мы приложим все усилия, чтобы эти неудобства минимизировать.

«Добро пожаловать» новой эпохе

– Что бы вы ответили барнаульцам, которые против сноса «памятника эпохи»?

– Можем сказать старому ЦУМ спасибо.

Это не сакральное сооружение, которое мы, жители Барнаула, должны сохранять в силу уникальности архитектуры или происходивших в нем событий и эпохальных встреч – ничего подобного не было.

Обычное, функциональное и типовое сооружение, которое было в каждом крупном городе. Оно выполняло стандартную функцию: обеспечение населения товарами. Ничего другого не закладывалось.

Начало строительства ЦУМа в Барнауле. Вид с ул. Димитрова, дата фото не указана. vk.com/kraevedaltay

Абсолютно спокойно отношусь к такого рода объектам. Нисколько не сомневаюсь, что рано или поздно, любой самый современный на сегодняшний день торговый центр точно так же физически и морально устареет и будет целесообразнее снести его и открыть там что-то новое.

Каждому зданию - свое время. Если мы хотим, чтобы город был комфортным для проживания, чтобы наши дети оставались здесь, его нужно развивать.

Наша задача - помочь остаться в Барнауле толковым и вдумчивым людям. А еще лучше, чтобы к нам приезжали из других регионов. Потому что у нас экологично, красиво, комфортно, есть интересные рестораны, гостиницы, музеи, университеты, торговые центры, городская среда с широкими аллеями и хороший общественный транспорт – к этому всему город должен прийти.

Мы этим занимаемся в своей узкой нише – коммерческий девелопмент. Поэтому говорим «спасибо» уходящей эпохе и «добро пожаловать» - новой.

ЦУМ, дата фото не указана. vk.com/public71335292

– И новый ЦУМ сможет стать памятником уже своей эпохи?

– Если нам удастся сделать что-то красивое и горожанам это понравится, почему нет? У этого здания, в отличие от узкоспециализированных объектов, больше шансов быть востребованным и современным долгое время.

В том числе, из-за многофункциональности. Вероятность мощного изменения форматов офисов и гостиниц ниже, чем у торговых направлений. Мы сами, к примеру, за 30 лет прошли путь от прилавочных магазинов, где самым прорывным было отсутствие решеток в вино-водочных отделах, до касс самообслуживания. И прогресс продолжается.

Новые кассы самообслуживания в торговой сети "Марии-Ра". Altapress.ru

На крыше нового ЦУМа мы, например, даже предусмотрели возможность приземления грузовых дронов-доставщиков, которых, возможно, в будущем запустят маркетплейсы.

«Исключительно музеем успеха не добиться»

– На каком этапе проект сереброплавильного завода сейчас?

– А вот что касается сереброплавильного завода, то как раз этот объект, без сомнения, необходимо сохранить, нужно дать ему новую жизнь, включить в повседневную жизнь горожан.

Для этого мы привлекли лучшие умы страны – в частности, КБ «Стрелка»*, с которыми разрабатывали общую концепцию, а детали и планировочные решения прорабатываем с петербургским архитектурным бюро «Люди Архитектс»*.

Помимо того, что у них есть лицензии на проектирование реконструкций и приспособление к современному использованию объектов культуры, они имеют большой опыт в проектах с крупными историческими объектами. Например, они работали над Новой Голландией в Санкт-Петербурге. Нам близки их восприятие и взгляд на памятники культуры.

Новая Голландия. ludi architects Новая Голландия. ludi architects Новая Голландия. ludi architects Новая Голландия. ludi architects

Пока мы продолжаем заниматься проектом в бумажном формате, физического присутствия на площадке нет. Единственное, вычистили ее, когда проводили обследование зданий.

– В чем именно ваши взгляды сходятся со взглядами бюро «Люди Архитектс»?

– Мы понимаем, что в эту территорию нужно вдохнуть жизнь. Сейчас она, мягко говоря, не особенно востребована. Даже Мало-Тобольская, в которую уже вложили столько сил, по праздникам не то чтобы переполнена людьми.

Ломали голову, думали, какой функционал заводить, чтобы был постоянный поток. Здесь люди должны быть каждый день, а не только по выходным. Исключительно музеем успеха не добиться – в конечном итоге получится отреставрированный памятник, который со временем снова разрушится.

А должен быть самодостаточный комплекс, который заинтересует горожан и гостей города. Ребята предлагают интересные стилистические и архитектурные решения. Все это в рамках существующих требований и норм.

Что касается наполнения, то во второй плавильной фабрике, например, планируем фуд-холл с 30 концепциями – арендаторы проявляют интерес. У нас уже есть опыт на Центральном рынке в Новосибирске – 120 концепций. Это самый большой подобный проект в стране, даже в московском «Депо» концепций порядка 80-ти. Спасибо Алексею Виноградову, нашему директору, который с успехом реализует этот проект.

Гастрокорт в Новосибирске. gastro-nsk.ru

Также планируем максимально воспользоваться природным ландшафтом, сделаем пространство безопасным и красивым. С большой долей вероятности, вовлечем реку, которая течет по нашей территории – хотя парк Центрального района и отгородился от нее высоким забором.

Если удастся все реализовать, хотели бы также сделать фуникулер на гору. О нем, кстати, раньше мечтал и говорил Сергей Боженко (в прошлом – главный архитектор Барнаула. - Прим. ред).

Таких аттракционов у нас нет, надеюсь, и это тоже будет привлекать горожан к территории. Тем более, такой фуникулер сможет объединить прогулочную зону улицы Мало-Тобольской, парка Центрального района, сереброплавильный завод, Нагорный парк и набережную Оби.

С участием широкого круга общественности и профессионалов отрабатываем другие мысли. Надеюсь в скором времени вынести итоговую концепцию на обсуждение.

«Каждый должен заниматься своим делом»

– Еще одна важная территория – Обской бульвар. Как продвигается строительство Opera Residence, и видите ли вы для себя дальнейшую перспективу в том районе?

– Шикарное место, одно из лучших в городе. Opera Residence мы будем продолжать – впереди вторая очередь.

Я занимаюсь строительством 20 лет и ранее не «заходил» в жилье. Считаю, что каждый должен специализироваться на своем. «Локомотив», Opera Residence и дом на Пролетарской, 125 – вынужденные проекты.

Все эти площадки в разное время покупались под торговые объекты. Однако, обеспеченность торговыми площадями уже давно на максимальных уровнях, в отличие от обеспеченности жильем. Мы посчитали правильным со всех точек зрения реализовать на этих территориях современные комфортные жилые комплексы. Причем, делаем это в кооперации с профессионалами жилищного строительства.

ЖК «Локомотив». Евгений Ракшин ЖК «Локомотив». Евгений Ракшин

Правда, разработкой концепции (архитектура здания, планировки, благоустройство территории) с архитекторами занимались сами, поэтому, может, у нас не самые высокие экономические показатели проектов. Зато в том же ЖК «Локомотив» самый большой внутренний закрытый двор, трехметровые потолки почти во всех квартирах, высококачественный облицовочный кирпич и остекление с использованием алюминиевого профиля.

Многие отмечают, что в проекте на Пролетарской хорошие планировочные решения. Я сам их оценивал с точки зрения потребителя. Мы не работаем по схеме «снаружи красиво, а внутри - как получилось».

ЖК на ул. Пролетарской, 125. Евгений Ракшин ЖК на ул. Пролетарской, 125. Евгений Ракшин

Мне очень близка идея братьев Макдональдов. Они находили оптимальное решение, когда сначала рисовали расстановку оборудования кафе мелом на площадке и бегали по рисунку с разносом под секундомер. Только потом его переносили на бумагу и строили.

Подобным образом мы, например, создали распредцентр и парковку в своем главном офисе.

И, кстати, мы - одни из немногих, если не единственные в городе, кто для лучшей шумоизоляции сделали стеклопакеты из 8-миллиметрового стекла в ЖК «Сити» на Пролетарской.

Что касается комплекса на Обском бульваре, то его, как и ЖК «Локомотив», мы реализуем вместе с «Селфом». Уделили много внимания планировкам, фасадам, качественным материалам, озеленению и благоустройству.

Проект Opera Residence. Евгений Ракшин

Надеемся, что наш проект побудит остальных девелоперов выкупать частный сектор и, наконец, воплощать задумку советских архитекторов-планировщиков сделать выход от центральной площади Барнаула к Оби. На мой взгляд, это логичное и нужное решение.

– То есть вы не хотите выкупать участки?

– Нет, у нас нет желания заниматься строительством жилья, это не основное наше направление. Каждый должен заниматься своим делом.

– В чем вы видите главные градостроительные проблемы Барнаула?

– Мне кажется, нет идеального места на земле. Градостроительные проблемы в разных городах плюс-минус одни и те же: где-то связанные с законодательством, где-то с неповоротливостью бюрократической системы, где-то с техническими ограничениями.

Но я уверен, что если бизнес, власть и горожане хотят развивать город, нужно находить компромисс, слышать друг друга и где-то идти на уступки, а не тянуть одеяло только на себя. Не тыкать друг на друга и пенять, а решать проблемы вместе.

Не жалобы и саботаж приводят к результатам, а общая работа.

О чем еще рассказал собеседник

О предыдущих обликах нового ЦУМа – Одна из первых концепций, которую я даже успел согласовать с бывшим губернатором Александром Карлиным, предполагала строительство некоего Охотного ряда со стеклянным куполом на аллее Ленинского проспекта и подземной галереей, по которой можно переходить дорогу. Проект не реализовался – не знаю, плохо это или хорошо. Возникли юридические сложности с оформлением земли под пр. Ленина на период строительства. Об умных помещениях – В офисах и в гостинице ЦУМа создадим умные помещения. Все для удобства и эргономики. Это не будут технологии ради технологий, когда заходишь в номер и с десятого раза, пока все кнопки не пережмешь, свет не включишь. О хейтерах – Те, кто пишут плохие отзывы о каких-либо проектах, не обязательно недовольны конкретным проектом. Возможно, им просто нужно выплеснуть свой негатив, полученный где-то. Город живет и развивается, и я уверен, большинство его жителей, так же, как и мы, прилагает к этому усилия, каждый на своем месте. О будущем торговли – Мы не случайно запроектировали потолки в гостинице ЦУМа высотой в три метра. Этот параметр сделает помещения универсальными, готовыми к переоборудованию под что угодно. Никто не знает, что будет через 10 лет, и останутся ли эти площади востребованными с текущим функционалом. Посмотрим на торговлю. Хотя в этой сфере мы 30 лет, все равно не знаем, что будет завтра. Например, сейчас увеличивается количество складов и доля онлайн-продаж. Хотя в целом в последний год в Москве, Сибири и в нашем крае трафик покупателей в торговых центрах рос, у арендаторов показатели увеличивались. В оффлайн-продажи, например, выходит интернет-магазин Lamoda. Тенденция общемировая: Amazon в Америке тоже открывает физические магазины. Думаю, что все придет к балансу, может, будет по 50% оборота в онлайн и в оффлайн. Но кто знает?

* «Стрелка» – российская компания, которая разрабатывает архитектурные проекты для общественных пространств, объектов культуры и образования, социальных и жилых зданий. В их портфолио есть и исторические объекты. Например, кинотеатр «Художественный» в Москве и ул. Большая Покровская с площадью Горького в Нижнем Новгороде. «Люди Архитектс» - бюро, которое специализируется на архитектурном проектировании, исследованиях в области организации пространства, разработке программ территорий и зданий культурных и деловых объектов. Среди их заказчиков - Музей истории и Музей истории городской скульптуры Санкт-Петербурга, Минский национальный художественный музей и другие. Для Новой Голландии бюро разрабатывало дизайн интерьеров и экстерьеров зданий и сооружений.

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