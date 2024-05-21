Стильный дом продают в Барнауле за 35 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Большой и стильный коттедж продают в Барнауле за 35 млн рублей.

Общая площадь дома 230 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 152 тыс. рублей.

Коттедж находится в поселке Южный в современном поселке клубного типа "Лион"

Центральные коммуникации

Газ, электричество, водопровод, канализация, уличное светодиодное освещение, интернет, цифровое ТВ, широкие улицы.

Отмечается, что цена в объявлении указана "под чистовую отделку", без банного комплекса, без благоустройства.

Высота цокольного этажа - 3,6 м., первого - 4 м., второго - 3,25 м. Этажи полные. Вентиляционные каналы - шахты на все помещения.

В доме панорамные окна, а также есть три входа.

Ранее сообщалось, что дом с креативной крышей продают в Барнауле за 12 млн рублей.

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