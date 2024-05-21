Большой и стильный коттедж продают в Барнауле за 35 млн рублей.

Общая площадь дома 230 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 152 тыс. рублей.
Коттедж находится в поселке Южный в современном поселке клубного типа "Лион"
Центральные коммуникации
Газ, электричество, водопровод, канализация, уличное светодиодное освещение, интернет, цифровое ТВ, широкие улицы.
Отмечается, что цена в объявлении указана "под чистовую отделку", без банного комплекса, без благоустройства.
Высота цокольного этажа - 3,6 м., первого - 4 м., второго - 3,25 м. Этажи полные. Вентиляционные каналы - шахты на все помещения.
В доме панорамные окна, а также есть три входа.
Ранее сообщалось, что дом с креативной крышей продают в Барнауле за 12 млн рублей.
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