Дом с креативной крышей продают в Барнауле за 12 млн рублей.

Обща площадь дома 160 кв. м. Один «жилой квадрат» тут стоит 74,9 тыс. рублей.
Планировка дома достаточно удобная: на первом этаже большая кухня с обеденным столом, просторная гостиная, спальня, ванная комната, есть выход в гараж.
На втором этаже три комнаты, санузел, балкон и большая мансарда.
Новым собственникам достанется практически вся мебель и техника.
Дом выполнен из клееного профилированного бруса. Отмечается, что в доме стоит приятный аромат дерева.
На участке есть все для души и тела — баня, мангальная зона, большой стол. Так же есть гараж, теплица. Участок ровный, удобно расположен.
Ранее сообщалось, что двухэтажную пятерешку продают в Барнауле за 19,9 млн рублей.
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