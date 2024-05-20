Просторный и уютный дом продают в Барнауле за 12 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Дом с креативной крышей продают в Барнауле за 12 млн рублей.

Обща площадь дома 160 кв. м. Один «жилой квадрат» тут стоит 74,9 тыс. рублей.

Планировка дома достаточно удобная: на первом этаже большая кухня с обеденным столом, просторная гостиная, спальня, ванная комната, есть выход в гараж.

На втором этаже три комнаты, санузел, балкон и большая мансарда.

Новым собственникам достанется практически вся мебель и техника.

Дом выполнен из клееного профилированного бруса. Отмечается, что в доме стоит приятный аромат дерева.

На участке есть все для души и тела — баня, мангальная зона, большой стол. Так же есть гараж, теплица. Участок ровный, удобно расположен.

Ранее сообщалось, что двухэтажную пятерешку продают в Барнауле за 19,9 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале