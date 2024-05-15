Идеальную пятерешку продают в Барнауле за 19,9 млн рублей. Она располагается по адресу: ул. Ленинградская, 16.

Двухэтажную пятерешку продают в Барнауле за 19,9 млн рублей.

Общая площадь квартиры 172 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 116 тыс. рублей.

Пятерешка располагается на 19 этаже 21-этажного дома.

Шикарная просторная квартира в двух уровнях позволит проживать большой семье.

Внутри сделан качественный дизайнерский ремонт. В ванной комнате есть большое джакузи, в котором можно отдохнуть после рабочего дня.

На первом уровне расположена гостиная, зал и рабочий кабинет. На втором уровне три спальни.

Отмечается, что в квартире остается вся встроенная мебель и техника.

Во дворе находится школа и детский сад, спортивный комплекс.

Ранее сообщалось, что однокомнатную квартиру с шикарными люстрами продают в Барнауле за 9,5 млн рублей.

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