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Недвижимость

Однокомнатную квартиру с шикарными люстрами продают в Барнауле за 9,5 млн рублей

Однушку в центре города продают в Барнауле за 9,5 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Пролетарская, 151к2.

Однокомнатную квартиру с шикарными люстрами продают в Барнауле за 9,5 млн рублей.
Однокомнатную квартиру с шикарными люстрами продают в Барнауле за 9,5 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь квартиры 39,8 кв.м. Один жилой квадрат тут стоит 238 тыс. рублей.

Продавец заявляет, что по документам это евродвушка, однако сайт требует указать как однокомнатную квартиру.

Сама квартира находится в тихом элитном ЖК «ЮТССОН» в кирпичном доме на 16 этаже.

Внутри сделан современный дизайнерский ремонт. А также в комплектации есть вся необходимая мебель и техника.

Отличное расположение дома: рядом магазины, торговые центры, детский сад, гимназия №22, РАНХиГС, остановки транспорта.

Ранее сообщалось, что эксклюзивную двухуровневую квартиру с высокими потолками продают в Барнауле за 27 млн рублей.

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