8 марта
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Недвижимость

Большую трешку возле Александро-Невского собора продают за 11,5 млн рублей в Барнауле

Просторную трехкомнатную квартиру продают за 11,5 млн рублей в Барнауле. Она находится рядом с Александро-Невским собором — на ул. Островского, 68Д. Объявление размещено на «Авито».

Большую трешку возле Александро-Невского собора продают за 11,5 млн рублей в Барнауле
Большую трешку возле Александро-Невского собора продают за 11,5 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь трешки составляет 114 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 100,8 тыс. рублей.

Квартира находится на пятом этаже из десяти в кирпичном доме 2012 года постройки. Окна выходят на три стороны: Александра-Невский собор, парк и во двор.

Особенно красив вид вечернего собора, который освещают в темное время суток.

В квартире есть просторная прихожая, кухня и уютная гостиная. Спальни две — родительская и детская. В ванной комнате поставили большое джакузи. Отдельно в квартире есть две утепленные лоджии.

Помимо достопримечательностей рядом с домом находятся три торговых центра, продуктовые магазины и аптеки. Владелец отмечает хорошую транспортную развязку.

Ранее в Барнауле продавали розовую студию рядом с Покровским собором за 3,2 млн рублей.

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