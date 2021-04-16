Бунтующие против высотки жители ул. Гущина в Барнауле планируют митинг

В Барнауле жильцы домов на ул. Гущина, перед окнами которых обещают возвести высотку, планируют выйти на митинг. Об этом сообщил Telegram-канал «Алтайские крайности». Также они обратились со своей проблемой к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.