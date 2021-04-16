Бунтующие против высотки жители ул. Гущина в Барнауле планируют митинг

Митинг барнаульцы планируют 25 апреля. Акция, по данным источника, согласована и состоится на пл. Мира в 12:00.
Кроме этого, соседи скандальной стройплощадки обратились за помощью к Виктору Томенко. Письмо опубликовал Telegram-канал «Ленина59-А».
Барнаульцы просят провести проверки проектной документации и привлечь независимых экспертов, а также авторы обращения предлагают краевым властям вместе с мэрией подыскать застройщику другой участок для обмена.
Ранее стороны попытались найти компромисс, но предложение застройщика жителям не понравилось.