16 апреля 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Бунтующие против высотки жители ул. Гущина в Барнауле планируют митинг

В Барнауле жильцы домов на ул. Гущина, перед окнами которых обещают возвести высотку, планируют выйти на митинг. Об этом сообщил Telegram-канал «Алтайские крайности». Также они обратились со своей проблемой к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

Встреча инициативной группы жильцов ул. Гущина с застройщиком.
Встреча инициативной группы жильцов ул. Гущина с застройщиком.
barnaul.org

Митинг барнаульцы планируют 25 апреля. Акция, по данным источника, согласована и состоится на пл. Мира в 12:00.

Кроме этого, соседи скандальной стройплощадки обратились за помощью к Виктору Томенко. Письмо опубликовал Telegram-канал «Ленина59-А».

Барнаульцы просят провести проверки проектной документации и привлечь независимых экспертов, а также авторы обращения предлагают краевым властям вместе с мэрией подыскать застройщику другой участок для обмена.

Ранее стороны попытались найти компромисс, но предложение застройщика жителям не понравилось.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость