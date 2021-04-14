В Барнауле жители домов, между которыми хотят уместить высотку, поискали компромисс с застройщиком

Директор компании-застройщика «Регионстрой» Сергей Калмыков предложил жителям компромисс.
«Мы предлагаем построить дополнительную автомобильную уличную парковку в непосредственной близости от домов, расположенных по ул. Гущина, 150/3 и 150/4. Также желающие смогут приобрести парковочные места на подземной парковке нового дома. По соседству мы готовы построить огороженную детскую площадку», — попытался урегулировать конфликт предприниматель.
Жители не согласились.
Тогда глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин предложил им вернуться к прежнему варианту — подать иск в суд и обжалования результатов экспертизы проекта.
Чиновники готовы оказать юридическую помощь. Проектную документацию опубликовали на официальном сайте комитета.
Также застройщик пообещал приостановить стройку до середины мая.