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Недвижимость

В Барнауле жители домов, между которыми хотят уместить высотку, поискали компромисс с застройщиком

Администрация Ленинского района Барнаула и комитет по строительству пригласили на встречу инициативную группу жителей, выступающих против застройки на ул. Гущина, 150/18. Там между двумя домами на 50 метрах хотят построить еще один.

Между домами в Барнауле собираются построить многоэтажку.
Между домами в Барнауле собираются построить многоэтажку.
https://vk.com/barneos22

Директор компании-застройщика «Регионстрой» Сергей Калмыков предложил жителям компромисс.

«Мы предлагаем построить дополнительную автомобильную уличную парковку в непосредственной близости от домов, расположенных по ул. Гущина, 150/3 и 150/4. Также желающие смогут приобрести парковочные места на подземной парковке нового дома. По соседству мы готовы построить огороженную детскую площадку», — попытался урегулировать конфликт предприниматель.

Жители не согласились.

Между домами в Барнауле собираются построить многоэтажку.
Между домами в Барнауле собираются построить многоэтажку.
Владислав Вакаев

Тогда глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин предложил им вернуться к прежнему варианту — подать иск в суд и обжалования результатов экспертизы проекта.

Чиновники готовы оказать юридическую помощь. Проектную документацию опубликовали на официальном сайте комитета.

Также застройщик пообещал приостановить стройку до середины мая.

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