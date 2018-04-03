Недвижимость

Предприятие "СтройГАЗа" признали банкротом

Сегодня, 13:47.
Недвижимость

Арбитражный суд Алтайского края признал "Завод железобетонных изделий (ЖБИ)-100" банкротом, пишет "Интерфакс". Предприятие входит в крупный алтайский холдинг "СтройГАЗ", которое также могут признать банкротом в ближайшее время.

Подъемный кран.
Подъемный кран. Фото из архива редакции.
ФСБ, преднамеренное банкротство и вывод денег — новые подробности дела "СтройГАЗа"

В отношении ЖБИ-100 открыта процедура конкурсного производства, следует из картотеки арбитражных дел. Назначенный конкурсный управляющий Роман Волохов отчитается о процедуре банкротства 27 сентября.

Финансовые результаты работы завода за 2017 год не раскрыты. Но в предыдущие 5 лет она получала чистую прибыль до 29 млн рублей, наименьшая прибыль получена в 2016 году в размере 1,6 млн рублей.

В сентябре 2017 года суд ввел наблюдение в отношении "СтройГАЗа". На тот момент в суде находилось два десятка исков о банкротстве компании.

Вначале февраля началась экспертиза, которая должна была выявить: банкротят "СтройГАЗ" преднамеренно или нет. Ее результаты должны были огласить 29 марта, но арбитражный суд отложил рассмотрение отчета временного управляющего. Должник согласился с предложением, сказано в картотеке дел арбитража, "так как дольщикам не переданы квартиры" (А.Петрова, 254, — прим. ред.).

Суд решил продлить срок экспертизы преднамеренного банкротства. Отчет временного управляющего по делу "СтройГАЗа" состоится 14 июня 2018 года.

"СтройГАЗ" — одно из крупнейших стройхолдингов Алтайского края. В его состав, помимо строительных подразделений и производств, входят "СтройГАЗ-проект", "ЗЖБИ-100", "Цемент", "Бийский гравийно-песчаный карьер" и другие предприятия.

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