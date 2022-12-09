Четырехкомнатный «портал в СССР» с коврами на стенах продают за 5 млн рублей в Барнауле

Площадь советской «четырешки» — 97 кв. м. Стоит один «жилой квадрат» здесь 51 тыс. рублей.
Квартира находится на третьем этаже панельной «девятиэтажки».
В квартире будто остановилось время. На стенах висят пестрые ковры. Вид за окном обрамляют кружевной тюль и желтые занавески. В спальне стоят старенькие шкафы и небольшая кровать, накрытая пледом.
Но ремонт уже современный. В двух комнатах сделали чистовую отделку — выровняли стены, потолок, сделали стяжку пола. В двух других ограничились косметическим ремонтом.
В квартире установили пластиковые окна. Есть застекленная лоджия на две комнаты.
Рядом с домом находятся магазины, супермаркеты, торговые центра «24 Сезон», «Европа» и «Лето». В шаговой доступности — детский сад, школы, лицеи.
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