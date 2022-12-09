Четырехкомнатный «портал в СССР» с коврами на стенах продают за 5 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру продают за 5 млн рублей в Барнауле. При взгляде на нее сразу вспоминаешь времена Советского Союза. Возможно, не просто так квартира находится на улице 50 лет СССР, 51. Объявление размещено на « Авито ».

Четырехкомнатная квартира, 97 кв. м за 5 млн рублей

Площадь советской «четырешки» — 97 кв. м. Стоит один «жилой квадрат» здесь 51 тыс. рублей.

Квартира находится на третьем этаже панельной «девятиэтажки».

В квартире будто остановилось время. На стенах висят пестрые ковры. Вид за окном обрамляют кружевной тюль и желтые занавески. В спальне стоят старенькие шкафы и небольшая кровать, накрытая пледом.

Но ремонт уже современный. В двух комнатах сделали чистовую отделку — выровняли стены, потолок, сделали стяжку пола. В двух других ограничились косметическим ремонтом.

В квартире установили пластиковые окна. Есть застекленная лоджия на две комнаты.

Рядом с домом находятся магазины, супермаркеты, торговые центра «24 Сезон», «Европа» и «Лето». В шаговой доступности — детский сад, школы, лицеи.