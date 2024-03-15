Отличную видовую квартиру в самом центре города продают за 35 млн рублей. Она располагается по адресу ул. 1905 года, 25.

Четырехкомнатную квартиру в идеальных тонах продают в Барнауле за 35 млн рублей.

Общая площадь квартиры 140 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 250 тыс. рублей.

Четырешка находится на последнем, 16 этаже. Оттуда открывается панорамный вид на весь город. Квартира очень светлая, теплая, окна выходят на три стороны.

В квартире есть кухня-гостиная, два санузла, три утепленные лоджии, а высота потолков три метра.

Внутри сделан дизайнерский ремонт из дорогих и качественных материалов, установлены панорамные окна. Вся мебель и бытовая техника достанется новым владельцам.

Четырехкомнатную квартиру в идеальных тонах продают в Барнауле за 35 млн рублей. "Авито"

Жилой комплекс имеет закрытую охраняемую территория, внутри дома есть детская и спортивная площадка, двор без автомобилей.

При этом под домом располагается трехуровневая парковка.

В шаговой доступности детские сады, школы, торговые центры, театры, парки, ВУЗы.

Продавец отмечает, что в стоимость квартиры входят два парковочных места на втором этаже.

Ранее сообщалось, что четырехэтажный дом со своим лесом и озерами продают в Риге за три млрд рублей.

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