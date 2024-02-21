Плавучий дом, который держится на специальном участке под водой продают в Дубае за 136 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

В Дубае продают плавучий дом посреди моря за 136 млн рублей.

Общая площадь виллы 956 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 142 тыс. рублей.

Плавучие дома представляют собой обычные дома, которые построены на воде. Такие дома держатся на фундаменте на сваях, установленные в определенных водных участках.

Вилла имеет три этажа, два из которых находятся выше уровня воды и один — под водой.

Верхний этаж — зона отдыха, где расположены открытый душ, мини-бар, мини-кухня и ванна-джакузи, изготовленная из прозрачного стекла.

Центральный этаж, находящийся на уровне моря — жилое пространство, место для оборудованной кухни и обеденной зоны.

Спальная и ванная комнаты будут располагаться в недрах воды, на третьем этаже.

«Подводное» помещение имеют прозрачные панорамные окна, так что вы сможете получить что-то вроде персонального океанариума.

В Дубае продают плавучий дом посреди моря за 136 млн рублей. "Авито"

Фишки дома

Система "Умный дом"

Гостиная внутри и на открытом воздухе

Обеденная зона с прозрачным дном

Бассейн

Комнаты для персонала

Два двигателя Catterpillar 3056 мощностью 120 л.с. каждый

Солнечные батареи 25 кВт

Центральное кондиционирование

Полная система пожаротушения

Камера под углом 360 градусов

Ранее сообщалось, что комфортную квартиру в стиле загородных домов продают в Барнауле за 12,9 млн рублей.

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