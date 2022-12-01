1 декабря
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Недвижимость

Четырехкомнатную «нежнятину» с пиксельной ванной продают за 17,5 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру в нежных пастельных тонах продают за 17,5 млн рублей в Барнауле. Она находится на ул. Попова, 150. Объявление размещено на Авито.

Четырехкомнатная квартира, 131 кв. м за 17,5 млн рублей
Четырехкомнатная квартира, 131 кв. м за 17,5 млн рублей
Авито

Площадь «четырешки» — 131 кв. м. Один кусочек этой нежности стоит 133 тыс. рублей.

Квартира двухуровневая и занимает последние, 15 и 16 этажи дома. Владельцы считают это плюсом, так как над их головами никто не топает. Кроме того, соседи по клетке очень дружелюбные.

Владельцы сделали в квартире дизайнерский ремонт в стиле минимализм. Они отдали предпочтение светлым и нежно-пастельным тонам.

А вот в ванной комнате проявили креатив. Ее отделали черно-белой плиткой, узор которой напоминает пиксели.

На первом этаже квартиры находится большая гостиная, совмещенная с кухней. А также санузел и душ. Второй этаж занимают три спальни — одна взрослая и две детские. И еще один санузел с ванной.

Под лестницей размещена гладильная комната.

В шаговой доступности от дома — детский сад и школа, различные секции для детей, магазины и ТЦ. На территории дома находятся множество детских площадок.

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