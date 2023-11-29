В Барнауле продают четырехуровневый коттедж за 26,9 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Вольная.

Четырехуровневый коттедж продают в Барнауле за 26,9 млн рублей.

Общая плoщадь дома составляет 300 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 89 тыс. рублей.

B дoме сделан дизайнepский рeмонт c иcпoльзованием кaчествeнныx дoрoгocтoящиx oтдeлочныx мaтepиалoв. Pасположен нa земeльном учacтке 11,5 сотoк прaвильной прямoугoльной формы.

На первом этаже располагается просторный коридор, санузел, кухня. А также гардеробная.

Лестница из натурального дерева ведет на второй этаж в большой холл. Там есть две уютные спальни со встроенной мебелью и санузел.

В цокольном этаже находится бассейн с подогревом воды. Также имеется сауна и душ.

На территории расположена беседка в китайском стиле. Это отличное место для отдыха в любое время года. Встроенный мангал, камин, коптильня, заведена летняя вода.

К дому пристроен теплый гараж на два автомобиля с двумя секционными автоматическими воротами.

Дом находится в престижном районе города - в поселке Солнечная поляна, на тихой спокойной улице, где нет городской суеты и шума.

Ранее сообщалось, что загородный дом с панорамными окнами продают за 10 млн рублей.