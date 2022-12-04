4 декабря
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Недвижимость

«Четырешку», пропитанную уютом, теплом и запахом камина, продают за 4,5 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру продают за 4,5 млн рублей в Барнауле. Она буквально пропитана уютом и теплом. Квартира находится на ул. 80 Гвардейской Дивизии, 30. Объявление размещено на Авито.

Четырехкомнатная квартира, 60 кв. м за 4,5 млн рублей
Четырехкомнатная квартира, 60 кв. м за 4,5 млн рублей
Авито

«Четырешка» не очень большая — 60 кв. м. Один «жилой квадрат» обойдется будущему хозяину в 75 тыс. рублей.

Квартира находится на третьем этаже из пяти в панельном доме. Хозяева отмечают, что у них чистый и теплый подъезд, а соседи — интеллигентные люди.

Владельцы сделали хороший классический ремонт. Есть просторная гостиная с настоящим камином. Он согреет жильцов в холодный зимний вечер.

На небольшой кухне можно собраться с любимыми домочадцами, посмотреть телевизор и попить чай.

В квартире три спальни. Две из них можно выделить под детские комнаты. Также есть балкон.

Рядом с домом расположены школы, детские садики и больницы. Рядом магазины «Мария-ра», «Магнит», «Fix -price».

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