«Четырешку», пропитанную уютом, теплом и запахом камина, продают за 4,5 млн рублей в Барнауле

«Четырешка» не очень большая — 60 кв. м. Один «жилой квадрат» обойдется будущему хозяину в 75 тыс. рублей.
Квартира находится на третьем этаже из пяти в панельном доме. Хозяева отмечают, что у них чистый и теплый подъезд, а соседи — интеллигентные люди.
Владельцы сделали хороший классический ремонт. Есть просторная гостиная с настоящим камином. Он согреет жильцов в холодный зимний вечер.
На небольшой кухне можно собраться с любимыми домочадцами, посмотреть телевизор и попить чай.
В квартире три спальни. Две из них можно выделить под детские комнаты. Также есть балкон.
Рядом с домом расположены школы, детские садики и больницы. Рядом магазины «Мария-ра», «Магнит», «Fix -price».
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